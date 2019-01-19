Galatasaray ikinci yarı çok farklı!

Spor Toto Süper Lig'in 18.haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü 0-0'lık farklı bir skor ile mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini Sinan Gümüş (2), Henry Onyekuru (3) ve Badou Ndiaye attı.

Galatasaray bu galibiyet ile puanını 32'ye yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. MKE Ankaragücü ise 20 puanla 12.sıradaki yerini korudu.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 18. ve ikinci yarının ilk haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, kadroda 3 değişlikle takımını sahaya sürdü.

Süper Lig'in 18. haftasında başkent temsilcisini Türk Telekom Stadı'nda konuk eden sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'i Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Marcao, Martin Linnes, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Sinan Gümüş'ten oluşturdu.

Tecrübeli teknik adam, ligin 17. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Yuto Nagatomo'nun yokluğunda, yerlerine yeni transfer Marcao, Linnes, ve Sinan Gümüş'ü oynattı.

Eren Derdiyok, Fatih Terim'in kararıyla devre arasında takım bulması istenerek kadro dışı bırakıldı. Ozan Kabak ise Almanya'nın Stuttgart takımına transfer oldu. Nagatomo da ülkesi Japonya ile Asya Kupası'nda mücadele ettiği için kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedekleri ise İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Gökay Güney, Celil Yüksel ve Muğdat Çelik'ten oluştu.

TERİM'SİZ LİGDE SON KEZ

Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim'den yoksun durumda ligdeki son maçına MKE Ankaragücü önünde çıktı.

Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından toplam 10 maç men cezası verilen Terim, 9. kez bir resmi karşılaşmada takımının başında bulunamadı.

MKE Ankaragücü müsabakasıyla 9. kez yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyen tecrübeli teknik adamın cezası, Ziraat Türkiye Kupası'nda 22 Ocak Salı günü Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile oynanacak müsabakayla sona erecek.

MARCAO İLK 11'DE, EMRE TAŞDEMİR YEDEKLERDE

Galatasaray'ın yeni transferi 22 yaşındaki stoper Marcao, sarı-kırmızılı ekipteki ilk maçına çıktı.

Portekiz'in Chaves takımından devre arasında alınan Brezilyalı savunma oyuncusu, MKE Ankaragücü müsabakasına ilk 11'de başladı.

Bursaspor ile yollarını ayırmasının ardından kadroya dahil edilen Emre Taşdemir ise 21 kişilik kadroda yer aldı.

TARAFTARLARDAN TRANSFER TEPKİSİ

Galatasaray taraftarları, bekledikleri santrfor transferinin henüz gerçekleşmemesine tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ı hedef alarak, "Abdurrahim transfer nerede?" şeklinde tempo tuttu.

Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'e ise tezahüratlarla destek verdi.

26 GÜN SONRA TARAFTARININ ÖNÜNDE

Galatasaray, 26 gün sonra taraftarının önünde maça çıktı.

Süper Lig'in ilk yarısını sahasında 23 Aralık 2018'de 4-2 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçıyla kapatan sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık 1 ay sonra Türk Telekom Arena'da mücadele etti.

MUSTAFA KAPLAN, İLK MAÇINDA

MKE Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Mustafa Kaplan, başkent ekibinin başında ilk maçına çıktı.

Sarı-lacivertli takımda Bayram Bektaş ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilen Kaplan, ilk sınavını Galatasaray karşısında verdi.

Daha önce TFF 2. Lig'deyken 2014-2015 sezonunda MKE Ankaragücü'nü çalıştıran Mustafa Kaplan, bin 487 gün sonra sarı-lacivertli takımın başında bir resmi maçta görev yaptı.

Kaplan, başkent ekibinin başında son maçına 23 Aralık 2014'te Türkiye Kupası'ndaki Kardemir Karabükspor müsabakasıyla çıkmıştı.

ASLAN İKİ MAÇTA DA ANKARAGÜCÜ'NÜ YENDİ

Galatasaray, ligde bu sezon Ankaragücü ile oynadığı iki maçta 3 puan alan taraf oldu.

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda Galatasaray, MKE Ankaragücü ile oynadığı iki maçta rakibini mağlup etmeyi başardı. Ligin ilk haftasında Ankara'da oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar, 3-1 kazanmıştı. 18. haftada Türk Telekom Stadyumu'daki karşılaşmadan Aslan, 5-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.

NDIAYE İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, MKE Ankaragücü karşısında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında karşılaştığı Ankaragücü'nü 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Galatasaray'ın gollerinden birini orta sahadan Badou Ndiaye kaydetti. Müsabakanın 86. dakikasında sahneye çıkan Ndiaye, takımının maçtaki 6. golünü kaydetti. Yıldız futbolcu 21. dakikada Henry Onyekuru'nun golünde de asist yaptı.

Bu sezon ligde 12 müsabakaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezonki ilk golünü attı.

TAKIMIN BAŞINDA HASAN ŞAŞ VAR

Galatasaray'da cezası devam eden Teknik Direktör Fatih Terim'in yerine takımın başında cezası biten Yardımcı Antrenör Hasan Şaş yer aldı.

Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada takımın başında Yardımcı Antrenör Hasan Şaş yer aldı. Fenerbahçe maçından cezası devam eden Teknik Direktör Fatih Terim'in yokluğunda takımı Şaş idare etti. Fenerbahçe maçından 8 maç ceza alan Hasan Şaş da bu maçla birlikte sahalara döndü.

Fatih Terim ise karşılaşmayı locadan takip etti.

ONYEKURU LİGDE 9.GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Ankaragücü karşında hat-trick yaptı. Onyekuru ligde son iki maçta 5 gol atarken, bu sezon ise 9. kez rakip fileleri havalandırdı.

Bu sezon Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, hücumdaki etkinliğini sürdürüyor. MKE Ankaragücü maçında da sahneye çıkan Onyekuru, 21. dakikada Ndiaye'nin pasında yaptığı güzel vuruşla rakip fileleri havalandırdı. 60. dakikada Fernando'un pasında topu alan Nijeryalı futbolcu, ceza sahası içi sol tarafından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 63. dakikada da gol atan Onyekuru böylece hat-trick yaptı.

Ligde bu sezon 16 müsabakaya çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 9 gol kaydetti. Onyekuru, ayrıca ligdeki üst üste iki maçta toplam beş kez gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY 29.MAÇTIR EVİNDE KAYBETMİYOR

Galatasaray, MKE Ankaragücü galibiyetle, ligde sahasında oynadığı 29. maçta da rakibine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 24 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 5-0 mağlup etti. Bu müsabaka ile birlikte sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliği devam etti. Aslan, Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte seriyi 29'a çıkardı. Cimbom söz konusu maçlarda 24 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de berabere kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'de evinde en son 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya mağlup olmuştu.

SİNAN GÜMÜŞ GOLLE DÖNDÜ

Galatasaray'ın forveti Sinan Gümüş, en son oynadığı Kayserispor maçından 71 gün sonra çıktığı lig maçında MKE Ankaragücü'ne karşı 2 gol kaydetti. Sinan ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı.

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Sinan Gümüş, 16 Kasım 2018'de U21 Takımı ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Sinan, bu tarihten sonra ilk karşılaşmasına Süper Lig'in 18. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki MKE Ankaragücü'ne çıktı. Ligde en son 10 Kasım 2018'de deplasmandaki Kayserispor müsabakasında oynayan başarılı futbolcu, 71 gün sonra oynadı. Mücadeleye 11 başlayan 25 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri de iki kez havalandırmayı başardı.

Süper Lig'de bu sezon 12 maça çıkan Sinan Gümüş, 3 kez gol sevinci yaşadı. Sinan en son golünü ise ligin üçüncü haftasında Alanyaspor'a karşı atmıştı.

'FORVET İSTİYORUZ' TEZAHÜRATI

Galatasaraylı taraftarlar MKE Ankaragücü maçında yönetime seslenerek, 'Forvet istiyoruz' tezahüratı yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 6-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray'da taraftarlar forvet tezahüratı yaptı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı izlemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime seslenerek, 'Forvet istiyoruz' tezahüratlarında bulundu.