Galatasaray olağanüstü toplanıyor
18 Ocak 2019, Cuma
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olağanüstü toplanıyor

Galatasaray olağanüstü toplanıyor

Divan Kurulu, TFF ve ile imzalanması gündemde olan kulüplerin borçların yeniden yapılandırmasıyla ilgili protokolü istişare etmek için olağanüstü toplanıyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Divan kurulumuz, tüzüğümüzün 101/5. maddesi gereği, 28 Ocak saat 16.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksinde, TFF ve Bankalar Birliği ile imzalanması gündemde olan kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili protokolü istişare etmek üzere olağanüstü toplanacaktır" denildi.

  1. 18.1.2019 21:03
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