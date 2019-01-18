Galatasaray olağanüstü toplanıyor
Galatasaray Divan Kurulu, TFF ve Bankalar Birliği ile imzalanması gündemde olan kulüplerin borçların yeniden yapılandırmasıyla ilgili protokolü istişare etmek için olağanüstü toplanıyor.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Divan kurulumuz, tüzüğümüzün 101/5. maddesi gereği, 28 Ocak saat 16.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksinde, TFF ve Bankalar Birliği ile imzalanması gündemde olan kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili protokolü istişare etmek üzere olağanüstü toplanacaktır" denildi.
- 18.1.2019 21:03
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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