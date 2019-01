Tek hedefim 22. Şampiyonluk

Sarı-kırmızlı takımın kaptanı Selçuk İnan bu sezonki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. 33 yaşındaki futbolcu "Tüm takımlar yarışın içerisinde. Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor çok iyi takımlar. Kaliteli kadroları var. Daha sakin kalan şampiyon olacaktır" dedi. Selçuk aklında sadece şampiyonluk olduğunu belirtti. Yıldız isim "Şu an tek düşüncem G.Saray'ın başarısı ve 22. şampiyonluğu kazanmak" diye konuştu.



PİŞMAN OLMADIM

Selçuk, "Bir gün futbolu bırakınca Galatasaray'da teknik direktörlük veya farklı departmanlarda görev almak isterim. Ama öncesinde bunun eğitimini almak, donanım kazanmak gerekiyor" ifadelerini kullandı. Selçuk, Galatasaray için Avrupa hayalini iptal ettiğini belirttiğini söyledi ancak bunun için asla pişman olmadığını da ekledi.



'FENERBAHÇE MAÇI HAYAL KIRIKLIĞI'

"İlk devrede hayal kırıklığı yaşadığımız maçlar var. Özellikle de Fenerbahçe maçı. 2-0 öndeyken ve çok rahat gidiyorken maç berabere bitti. Çaykur Rizespor maçında da yine 2-0 öndeyken skoru koruyamadık. En sevindiğim maç hangisi bilemiyorum. Her maçı kazandıktan sonra mutlu oluyorum"



SELÇUK NELER DEDİ?



* Para dahi konuşmadan G.Saray'a imza attım.

Bu kulübe bağlılığım bir pazarlığa bağlı değil.

* Yeni çıkarılan yasada yerli oyuncular TL üzerinden para alacaklar. Biz de Türk futbolcular olarak bu karara saygıyla uyacağız.

* Penaltı sorumluluk isteyen bir an. Dışarıdan kolay gözükse de gerçekte öyle değildir.

Yeteneğin haricinde çok çalışma ister.

* Sezon sonu sözleşmem bitiyor. Galatasaray benden ne isterse o olacak. Ben birkaç yıl daha forma giymek istiyorum.

* VAR sisteminden memnunum. Oyunu biraz daha çabuklaştırırsak iyi olacak.

'YOKLUĞU BİZİ SARSTI'

"Fatih Terim'in saha kenarında olmaması bizi kötü etkiledi. Onun enerjisi, tecrübesi bize her zaman ekstra güç sağlıyor. Bana göre haksız olan cezaların bizi sarstığını söyleyebilirim"