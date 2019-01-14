Marcao koptu geliyor
Cimbom’un KAP’a bildirdiği Brezilyalı stoper, dün Chaves ile son maçına çıktı. Birkaç gün içinde İstanbul’da olacak.
Galatasaray'ın Chaves'ten renklerine bağladığı Marcao dün eski kulübüyle son maçına Tondela karşısında çıktı. Brezilyalı stoper mücadele öncesi İnstagram hesabından yaptığı açıklamayla Portekiz kulübüne veda etti. Marcao "Bana bugüne kadar verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum. Transferim açıklandığından beri kulüp bana çok iyi davrandı. Yeni bir mücadele için buradan ayrılıyorum. Başım dik ve içimde iyi hisler var. Bundan sonra iyi bir Chaves taraftarı olacağım. Bu kulübün Portekiz'de hedeflerine ulaşmasını istiyorum. Teşekkürler" mesajı yayınladı. Chaves'e veda eden Marcao'nun kısa süre içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilecek olan 22 yaşındaki futbolcu ardından 3.5 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak.
BİZDEN ALIN DAHA UCUZ
Marcao için sürpriz bir iddia geldi. Oyuncunun bonservisinin Atletico PR'de olduğu belirtildi. Brezilya ekibinin "Chaves 850 bin euro'yu veremez. Siz onu bizden alın, 1 milyon euro az ödeyin" dediği kaydedildi.
HANGİ MARCAO?
Aslan'ın 3.5 milyon euro'ya aldığı Marcao'nun Rize'ye 300 bin euro'ya önerildiği belirtilmişti. Karadeniz ekibine hangi Marcao'nun teklif edildiği anlaşılmadı. Rizespor'un gündemine başka Marcao'nun geldiği öğrenildi.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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