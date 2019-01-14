Marcao koptu geliyor

Galatasaray'ın Chaves'ten renklerine bağladığı Marcao dün eski kulübüyle son maçına Tondela karşısında çıktı. Brezilyalı stoper mücadele öncesi İnstagram hesabından yaptığı açıklamayla Portekiz kulübüne veda etti. Marcao "Bana bugüne kadar verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum. Transferim açıklandığından beri kulüp bana çok iyi davrandı. Yeni bir mücadele için buradan ayrılıyorum. Başım dik ve içimde iyi hisler var. Bundan sonra iyi bir Chaves taraftarı olacağım. Bu kulübün Portekiz'de hedeflerine ulaşmasını istiyorum. Teşekkürler" mesajı yayınladı. Chaves'e veda eden Marcao'nun kısa süre içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilecek olan 22 yaşındaki futbolcu ardından 3.5 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak.



BİZDEN ALIN DAHA UCUZ

Marcao için sürpriz bir iddia geldi. Oyuncunun bonservisinin Atletico PR'de olduğu belirtildi. Brezilya ekibinin "Chaves 850 bin euro'yu veremez. Siz onu bizden alın, 1 milyon euro az ödeyin" dediği kaydedildi.



HANGİ MARCAO?

Aslan'ın 3.5 milyon euro'ya aldığı Marcao'nun Rize'ye 300 bin euro'ya önerildiği belirtilmişti. Karadeniz ekibine hangi Marcao'nun teklif edildiği anlaşılmadı. Rizespor'un gündemine başka Marcao'nun geldiği öğrenildi.