Marcao koptu geliyor – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

koptu geliyor

Marcao koptu geliyor

Cimbom’un KAP’a bildirdiği Brezilyalı stoper, dün ile çıktı. Birkaç gün içinde ’da olacak.

'ın 'ten renklerine bağladığı dün eski kulübüyle Tondela karşısında çıktı. Brezilyalı stoper mücadele öncesi İnstagram hesabından yaptığı açıklamayla Portekiz kulübüne veda etti. Marcao "Bana bugüne kadar verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum. açıklandığından beri kulüp bana çok iyi davrandı. Yeni bir mücadele için buradan ayrılıyorum. Başım dik ve içimde iyi hisler var. Bundan sonra iyi bir Chaves taraftarı olacağım. Bu kulübün Portekiz'de hedeflerine ulaşmasını istiyorum. Teşekkürler" mesajı yayınladı. Chaves'e veda eden Marcao'nun kısa süre içinde 'a geleceği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilecek olan 22 yaşındaki futbolcu ardından 3.5 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak.

BİZDEN ALIN DAHA UCUZ
Marcao için sürpriz bir iddia geldi. Oyuncunun bonservisinin Atletico PR'de olduğu belirtildi. Brezilya ekibinin "Chaves 850 bin euro'yu veremez. Siz onu bizden alın, 1 milyon euro az ödeyin" dediği kaydedildi.

HANGİ MARCAO?
Aslan'ın 3.5 milyon euro'ya aldığı Marcao'nun Rize'ye 300 bin euro'ya önerildiği belirtilmişti. Karadeniz ekibine hangi Marcao'nun teklif edildiği anlaşılmadı. Rizespor'un gündemine başka Marcao'nun geldiği öğrenildi.

  1. 14.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marcao koptu geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN