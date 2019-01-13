Galatasaray defans hattına Marcao'dan sonra bir stoper daha katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar Serdar Aziz ve Maicon'u satmaya çalışırken, Ozan Kabak'a teklif üstüne teklif geliyor. Bu nedenle stopere bir takviye daha düşünen Cimbom, Standart Liege'den Christian Luyindama'yı gündemine aldı. 25 yaşındaki Kongolu, sarı-kırmızılı takıma gelmeye sıcak bakarken, yönetimin Standart Liege yetkilileriyle masaya oturmaya hazırlandığı bildirildi.



1.91'LİK DEV ADAM



Chaves'ten alınan Marcao hızı çevikliği ile Galatasaray'a güç katmaya hazırlanırken, Luyindama ise fiziği ile dikkat çekiyor. 1.91'lik stoper, aynı boya sahip Maicon'un yerine düşünülüyor.



MESAJLARI YANITLADI



Luyindama, sosyal medyadan Galatasaray'ı takip etmeye başladı. Ayrıca, "Galatasaray'a gelecek misin?" sorusuna da "Benim için problem yok. Galatasaray kulübümle görüşmeli" yanıtını verdi.