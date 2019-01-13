Galatasaray'da Luyindama sesleri!
Galatasaray, Kongolu oyuncudan söz aldı. Şimdi sıra Standart Liege’nin ikna edilmesine geldi.
Galatasaray defans hattına Marcao'dan sonra bir stoper daha katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar Serdar Aziz ve Maicon'u satmaya çalışırken, Ozan Kabak'a teklif üstüne teklif geliyor. Bu nedenle stopere bir takviye daha düşünen Cimbom, Standart Liege'den Christian Luyindama'yı gündemine aldı. 25 yaşındaki Kongolu, sarı-kırmızılı takıma gelmeye sıcak bakarken, yönetimin Standart Liege yetkilileriyle masaya oturmaya hazırlandığı bildirildi.
1.91'LİK DEV ADAM
Chaves'ten alınan Marcao hızı çevikliği ile Galatasaray'a güç katmaya hazırlanırken, Luyindama ise fiziği ile dikkat çekiyor. 1.91'lik stoper, aynı boya sahip Maicon'un yerine düşünülüyor.
MESAJLARI YANITLADI
Luyindama, sosyal medyadan Galatasaray'ı takip etmeye başladı. Ayrıca, "Galatasaray'a gelecek misin?" sorusuna da "Benim için problem yok. Galatasaray kulübümle görüşmeli" yanıtını verdi.
- 13.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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