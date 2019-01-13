Galatasaray'da Luyindama sesleri!
13 Ocak 2019, Pazar
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'da Luyindama sesleri!

Galatasaray'da Luyindama sesleri!

, Kongolu oyuncudan söz aldı. Şimdi sıra ’nin ikna edilmesine geldi.

defans hattına Marcao'dan sonra bir stoper daha katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar ve Maicon'u satmaya çalışırken, Ozan Kabak'a teklif üstüne teklif geliyor. Bu nedenle stopere bir takviye daha düşünen Cimbom, 'den Christian Luyindama'yı gündemine aldı. 25 yaşındaki Kongolu, sarı-kırmızılı takıma gelmeye sıcak bakarken, yönetimin Standart Liege yetkilileriyle masaya oturmaya hazırlandığı bildirildi.

1.91'LİK DEV ADAM

Chaves'ten alınan Marcao hızı çevikliği ile Galatasaray'a güç katmaya hazırlanırken, Luyindama ise fiziği ile dikkat çekiyor. 1.91'lik stoper, aynı boya sahip Maicon'un yerine düşünülüyor.

MESAJLARI YANITLADI

Luyindama, sosyal medyadan Galatasaray'ı takip etmeye başladı. Ayrıca, "Galatasaray'a gelecek misin?" sorusuna da "Benim için problem yok. Galatasaray kulübümle görüşmeli" yanıtını verdi.

  1. 13.1.2019
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