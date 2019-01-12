Bilic Belhanda'nın peşini bırakmıyor
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Bilic 'nın peşini bırakmıyor

Bilic Belhanda'nın peşini bırakmıyor

’ın Hırvat hocası için bastırıyor.

'da teknik direktör , Sofiane Feghouli ve Younes için "Çok büyük rakamlar gelmezse bu transfer döneminde satılmasın" raporu vermişti. Garry Rodrigues'i alan Al İttihad, Belhanda için de 5 milyon euro'luk teklif sunmuştu. Aslan bunu reddederken Al İttihad'ın hocası 'in Faslı yıldızı çok istediği kaydedildi. Bunun üzerine kulübü teklifini 7 milyon euro'ya çıkardı. Galatasaray yönetiminin bu rakamı masaya yatırdığı ancak yine "Hayır" diyeceği öğrenildi. Cimbom, orta saha oyuncusunu 12 milyon euro'nun altındaki rakamlara göndermek istemiyor.

3 GOL KAYDETTİ

Belhanda, Galatasaray formasıyla 50 maça çıktı. 3 gol atarken, 15 de asist yaptı.

  1. 12.1.2019
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