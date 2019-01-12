Bilic Belhanda'nın peşini bırakmıyor
Al Ittihad’ın Hırvat hocası Belhanda için bastırıyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda için "Çok büyük rakamlar gelmezse bu transfer döneminde satılmasın" raporu vermişti. Garry Rodrigues'i alan Al İttihad, Belhanda için de 5 milyon euro'luk teklif sunmuştu. Aslan bunu reddederken Al İttihad'ın hocası Slaven Bilic'in Faslı yıldızı çok istediği kaydedildi. Bunun üzerine Suudi Arabistan kulübü teklifini 7 milyon euro'ya çıkardı. Galatasaray yönetiminin bu rakamı masaya yatırdığı ancak yine "Hayır" diyeceği öğrenildi. Cimbom, orta saha oyuncusunu 12 milyon euro'nun altındaki rakamlara göndermek istemiyor.
3 GOL KAYDETTİ
Belhanda, Galatasaray formasıyla 50 maça çıktı. 3 gol atarken, 15 de asist yaptı.
- 12.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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