Ali Sami Yen unutulmadı
12 Ocak 2019, Cumartesi
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unutulmadı

Ali Sami Yen unutulmadı

, 11 Ocak 2011 yılında veda ettiği Stadyumu’nu unutmadı.

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda "Birçok tarihi başarıya, zaferlere ve yeteneklere ev sahipliği yapan mabedimiz... Kapanışının sekizinci yıl dönümünde, bu kalp seni unutur mu?" ifadeleri kullanıldı. ASY Stadı'nın tarihi, fotoğraflarla anlatılırken, elde edilen başarılara da yer verildi.

  1. 12.1.2019
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