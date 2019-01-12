Ali Sami Yen unutulmadı
Galatasaray, 11 Ocak 2011 yılında veda ettiği Ali Sami Yen Stadyumu’nu unutmadı.
Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda "Birçok tarihi başarıya, zaferlere ve yeteneklere ev sahipliği yapan mabedimiz... Kapanışının sekizinci yıl dönümünde, bu kalp seni unutur mu?" ifadeleri kullanıldı. ASY Stadı'nın tarihi, fotoğraflarla anlatılırken, elde edilen başarılara da yer verildi.
- 12.1.2019
-
Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
-
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
-
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Ali Sami Yen unutulmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.