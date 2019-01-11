Mariano şampiyonluğa inanıyor

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Mariano, ikinci yarı öncesi takımdaki geleceği ve lig yarışını hakkında açıklamalar yaptı. 32 yaşındaki sağ bek, lig lideri Başakşehir ile aradaki 6 puan farkın çok önemli olmadığını aktararak, "Şu anki kapanabilecek bir puan farkı. Geçmişte daha büyük puan farkları kapandı. Liderle aramızda 6 puan var. Başakşehir'le de ikinci yarıda kendi sahamızda oynayacağız. O yüzden kapanmayacak bir fark yok. Biz kendimize güveniyoruz" şeklinde görüş belirtti.



Deneyimli futbolcu transfer teklifi aldığını doğrularken, "Flamengo'nun bana ilgisi olduğunu duydum ama Galatasaray ile 1.5 yıl daha kontratım var ve ben burada kalmak istiyorum. Galatasaray'da mutluyum ve buradaki kontratımı tamamlamak istiyorum" diye konuştu. Mariano ailesiyle İstanbul'da yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederken, kulüpten teklif gelmesi halinde sözleşme uzatmayı seve seve kabul edeceğini belirtti.

YAKARSA GARİPLER...



Galatasaray taraftarların, "Yakarsa dünyayı garipler yakar" sözlerini kendisi için kullanılmasına gülen Mariano, "Kamera görünce utangaç ve çekingen olabiliyorum. Ciddi durabiliyorum ama normalde şaka yapmayı ve eğlenmeyi seven biriyim. Hüzünlü değilim" yorumunu yaptı.



BARCELONA İSTEDİ



Mariano, Sevilla'da oynadığı dönemde Barcelona'dan teklif geldiğini ifade ederek, "Ama Avrupa pasaportum olmadığı için bir sıkıntı çıktı. O dönemde Barcelona, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan oyuncu hakkını, bir sağ bek yerine ofansif bir oyuncudan yana kullandı" dedi.



TAHTA EVDE YAŞIYORDUK



Brezilya'da çok zor günler yaşadığını söyleyen Mariano, favelada (Brezilya'daki gecekondu mahalleleri) yaşamanın çok zor ve tehlikeli olduğunu aktardı. Mariano, "Hırsızlıklar, gasplar, adam öldürme, uyuşturucu, hep bu tip şeylerle dolu bir ortamda büyüyorsunuz. Ailemle tahta bir evde yaşıyorduk, tam anlamıyla bir ev bile diyemem. Futbol sayesinde ailemi de kurtardım" diye konuştu.



TALİHSİZLİK YAŞADIK



32 yaşındaki sağ bek, ilk yarıda sakatlıklardan ve cezalı isimlerden dolayı çok puan kaybedildiğini söylerken, "Yoğun bir maç temposu içerisinde talihsiz sakatlıklar yaşadık. Diğer taraftan Fenerbahçe maçından sonra alınan cezalar var. Bunlar da ister istemez takımı biraz olumsuz etkiledi" ifadelerini kullandı.



AVRUPA'YI KOVALARIZ



Mariano, UEFA Avrupa Ligi'nde yapacakları Benfica maçları için, "Şu anda Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmemiz gerekiyor. Oynanacak bir Benfica maçı var, orada güzel bir sonuçla ayrılıp üst tura çıkmak istiyoruz. Umarım turları tek tek geçeriz ve kupayı da alırız" yorumunu yaptı.