Galatasaray'a transferde kötü haber!
Galatasaray'a geleceği iddia edilen Alan Carvalho konusunda araya Flamengo girdi...
Brezilya ekibi ailesinin Rio De Janeiro kentinin Flamengo bölgesinde yaşadığı sambacıya transfer teklifi yaptı. 10 yıldır ülkesinden ve ailesinden uzakta bulunan ancak Avrupa'da futbol hayatını sürdürmek isteyen Alan'ın kafasının karıştığı bildirildi.
ALAN'I İSTİYOR
Guangzhou ile anlaşması sona eren Alan için, Çin basını, birkaç gün içerisinde Galatasaray'a transfer olacağı iddiasını dile getirmişti.
TETE'Yİ BIRAKMAYIZ
Galatasaray'ın sağ bek Kenny Tete ile anlaştığı ve yakın zamanda İstanbul'a getireceği iddia edilmişti. Ancak Lyon Teknik Oirektörü Bruno Genesio, Tete'nin bu sezon takımda kalacağını açıkladı. Genesio, "Tete'nin ayrılık talebi olmadı. Şu anda takımın en iyi oyuncularından biri ve onunla devam edeceğiz" diye konuştu.
KENNY TETE KİMDİR?
Kenny Tete, Lyon'da sağ bek pozisyonunda forma giyiyor. 2017'de Ajax'tan 4 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen Tete, bu sezon 9 resmi maçta 3 asist yaptı.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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