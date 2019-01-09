Brezilya ekibi ailesinin Rio De Janeiro kentinin Flamengo bölgesinde yaşadığı sambacıya transfer teklifi yaptı. 10 yıldır ülkesinden ve ailesinden uzakta bulunan ancak Avrupa'da futbol hayatını sürdürmek isteyen Alan'ın kafasının karıştığı bildirildi.



ALAN'I İSTİYOR



Guangzhou ile anlaşması sona eren Alan için, Çin basını, birkaç gün içerisinde Galatasaray'a transfer olacağı iddiasını dile getirmişti.



TETE'Yİ BIRAKMAYIZ



Galatasaray'ın sağ bek Kenny Tete ile anlaştığı ve yakın zamanda İstanbul'a getireceği iddia edilmişti. Ancak Lyon Teknik Oirektörü Bruno Genesio, Tete'nin bu sezon takımda kalacağını açıkladı. Genesio, "Tete'nin ayrılık talebi olmadı. Şu anda takımın en iyi oyuncularından biri ve onunla devam edeceğiz" diye konuştu.



KENNY TETE KİMDİR?



Kenny Tete, Lyon'da sağ bek pozisyonunda forma giyiyor. 2017'de Ajax'tan 4 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen Tete, bu sezon 9 resmi maçta 3 asist yaptı.