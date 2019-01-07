Galatasaray Antalya’da çalışmalarını sürdürdü
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Antalya’da çalışmalarını sürdürdü

Galatasaray Antalya’da çalışmalarını sürdürdü

, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya Belek’te akşam idmanını gerçekleştirdi.

Kamp yaptıkları otelin antrenman sahasında zaman zaman yoğun yağış altında Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. İdman yarı sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Antrenmanın son bölümünde dolu yağdı.

Antrenmanda Maicon, sol topuğunda ağrı hissettikten sonra ağrısının ilerlememesi adına tedbir amaçlı olarak kenara geldi. Dün akşam kampa katılan Uruguaylı file bekçisi da idman yer aldı.

yarın saat 15.00'de Spor Toto 1. Lig ekiplerinden ile hazırlık maçı yapacak.
  1. 7.1.2019 19:38
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