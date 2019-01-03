Monaco Belhanda'nın peşinde – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Monaco 'nın peşinde

Monaco Belhanda'nın peşinde

Cezasının sona ermesinin ardından sahalara hızlı bir dönüş yapan Faslı yıldız ile prensipte anlaşan Fransızlar, şimdi de ’ı ikna etmeye çalışıyor

Oynamadığı maçlarda yokluğu fazlasıyla hissedilen Younes , yolcusu... Fransa'nın önde gelen sitelerinden Le10sport, kadrosunu Fabregas ile güçlendirmek isteyen ve ikinci yarıda Fransa Ligi'ndeki bulunduğu kötü konumdan çıkmak isteyen Monaco'nun Belhanda ile de ilgilendiği duyurdu. Ayrıca oyuncu ile anlaşma sağlandığı da ifade edildi.

KATARLILAR DA İSTİYOR
Monaco'nun ile pazarlık halinde olduğu ve 5 milyon euro'nun üzerine çıkması halinde transferin biteceği belirtildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Belhanda için iddiası da dile getirilmişti. İsmi açıklanmayan Katar kulübünün, 28 yaşındaki futbolcuyu, etmek için Galatasaray'la görüştüğü ancak sonuç alınamadığı vurgulanmıştı.

50 MAÇA ÇIKTI
1 Temmuz 2017'de Dinamo Kiev'den Galatasaray'a transfer olan Belhanda, sarı-kırmızılı takımda 50 maça çıktı. 3 gol atıp, 15 asist yaptı. Bir şampiyonluk yaşadı.

  1. 3.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Monaco Belhanda'nın peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN