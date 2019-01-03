Oynamadığı maçlarda yokluğu fazlasıyla hissedilen Younes Belhanda, Fransa yolcusu... Fransa'nın önde gelen sitelerinden Le10sport, kadrosunu Fabregas ile güçlendirmek isteyen ve ikinci yarıda Fransa Ligi'ndeki bulunduğu kötü konumdan çıkmak isteyen Monaco'nun Belhanda ile de ilgilendiği duyurdu. Ayrıca oyuncu ile anlaşma sağlandığı da ifade edildi.



KATARLILAR DA İSTİYOR

Monaco'nun Galatasaray ile pazarlık halinde olduğu ve 5 milyon euro'nun üzerine çıkması halinde transferin biteceği belirtildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Belhanda için Katar iddiası da dile getirilmişti. İsmi açıklanmayan Katar kulübünün, 28 yaşındaki futbolcuyu, transfer etmek için Galatasaray'la görüştüğü ancak sonuç alınamadığı vurgulanmıştı.



50 MAÇA ÇIKTI

1 Temmuz 2017'de Dinamo Kiev'den Galatasaray'a transfer olan Belhanda, sarı-kırmızılı takımda 50 maça çıktı. 3 gol atıp, 15 asist yaptı. Bir şampiyonluk yaşadı.