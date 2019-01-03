Monaco Belhanda'nın peşinde
Cezasının sona ermesinin ardından sahalara hızlı bir dönüş yapan Faslı yıldız ile prensipte anlaşan Fransızlar, şimdi de Galatasaray’ı ikna etmeye çalışıyor
Oynamadığı maçlarda yokluğu fazlasıyla hissedilen Younes Belhanda, Fransa yolcusu... Fransa'nın önde gelen sitelerinden Le10sport, kadrosunu Fabregas ile güçlendirmek isteyen ve ikinci yarıda Fransa Ligi'ndeki bulunduğu kötü konumdan çıkmak isteyen Monaco'nun Belhanda ile de ilgilendiği duyurdu. Ayrıca oyuncu ile anlaşma sağlandığı da ifade edildi.
KATARLILAR DA İSTİYOR
Monaco'nun Galatasaray ile pazarlık halinde olduğu ve 5 milyon euro'nun üzerine çıkması halinde transferin biteceği belirtildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Belhanda için Katar iddiası da dile getirilmişti. İsmi açıklanmayan Katar kulübünün, 28 yaşındaki futbolcuyu, transfer etmek için Galatasaray'la görüştüğü ancak sonuç alınamadığı vurgulanmıştı.
50 MAÇA ÇIKTI
1 Temmuz 2017'de Dinamo Kiev'den Galatasaray'a transfer olan Belhanda, sarı-kırmızılı takımda 50 maça çıktı. 3 gol atıp, 15 asist yaptı. Bir şampiyonluk yaşadı.
- 3.1.2019
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Enda Tek başına bi takım :)
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2018'de Trabzonspor'da neler oldu?
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Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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