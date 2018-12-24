“2. yarıda özlenen G.Saray gelecek” – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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“2. yarıda özlenen G.Saray gelecek”

“2. yarıda özlenen G.Saray gelecek”

Geçtiğimiz kasım ayında sakatlanan 'ten ...

Albayrak, Sivasspor karşısında iyi futbol oynadıklarını belirterek, "Çok yorulduk, şimdi 24 saat uyuyacağım. Yeni yılda, yeni transferlerle herkesin özlediği Galatasaray'ı göreceğiz. Bugün iyiydik, devamı gelecek" diyerek sözlerini noktaladı.

"ÖZÜR DİLERİM, HEYECANIMA VERSİNLER"
G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sivas maçının ardından, "Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayıdır. Belki daha önce taraftarları üzen açıklamalar yaptık. Bu yüzden özür dilerim. Heyecanıma versinler, puan kaybettik mi en çok üzülen benim" ifadesini kullandı.

  1. 24.12.2018
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