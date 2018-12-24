“2. yarıda özlenen G.Saray gelecek”
Geçtiğimiz kasım ayında sakatlanan Sinan Gümüş'ten iyi haber...
Albayrak, Sivasspor karşısında iyi futbol oynadıklarını belirterek, "Çok yorulduk, şimdi 24 saat uyuyacağım. Yeni yılda, yeni transferlerle herkesin özlediği Galatasaray'ı göreceğiz. Bugün iyiydik, devamı gelecek" diyerek sözlerini noktaladı.
"ÖZÜR DİLERİM, HEYECANIMA VERSİNLER"
G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sivas maçının ardından, "Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayıdır. Belki daha önce taraftarları üzen açıklamalar yaptık. Bu yüzden özür dilerim. Heyecanıma versinler, puan kaybettik mi en çok üzülen benim" ifadesini kullandı.
- 24.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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