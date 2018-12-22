18 yaşındaki oyuncu ile devre arasında masaya oturma kararı alan sarı-kırmızılı yönetimin, 4.5 yıllık sözleşme ve zam teklif edeceği bildirildi. Halen yıllık 220 bin TL'ye oynayan Ozan'ın Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen imzayı atması bekleniyor.

GÖÇEK VE ÖZKAHYA'YA UEFA'DAN VAR DAVETİ



UEFA, olaylı Galatasaray-Konyaspor maçının orta hakemi Hüseyin Göçek ile VAR hakemi Halis Özkahya'yı Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda uygulamaya konulacak VAR sisteminin hakem listesine ekledi. Göçek ile Özkahya, Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun'la birlikte 5-6-7 Şubat'ta İspanya'da düzenlenecek eğitim seminerine katılacak. Hüseyin Göçek'in Galatasaray- Konya maçının son dakikasında verdiği hatalı penaltıya VAR'ın başındaki Özkahya sessiz kalmıştı.



AYSAL'IN NİYETİ YOK



Eski başkan Ünal Aysal'ın camianın önde gelen isimleriyle yemek yemesi kulisleri hareketlendirmişti. Aysal, 'yeniden başkan adayı olacak' iddialarını yalanlayarak, "Yönetici arkadaşlarımla sohbet ettik. Adaylık konusu hiç konuşulmadı. Benim de böyle bir maceraya niyetim yok" dedi.



LEIPZIG MAÇI 10 EURO



RB Leipzig, G.Saray ile 12 Ocak'ta oynayacağı hazırlık maçının biletlerini satışa sundu. Sarı-kırmızılı taraftarlara ayrılan biletler 10 euro'dan satılıyor. Red Bull Arena'da oynanacak maç TSİ 17.00'de başlayacak.