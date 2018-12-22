Galatasaray'da Ozan Kabak masaya
22 Aralık 2018, Cumartesi
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Galatasaray'da Ozan Kabak masaya

, genç stoperi ’ın sözleşmesini uzatıyor.

18 yaşındaki oyuncu ile devre arasında masaya oturma kararı alan sarı-kırmızılı yönetimin, 4.5 yıllık sözleşme ve zam teklif edeceği bildirildi. Halen yıllık 220 bin TL'ye oynayan Ozan'ın Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen imzayı atması bekleniyor.

GÖÇEK VE ÖZKAHYA'YA UEFA'DAN VAR DAVETİ

, olaylı -Konyaspor maçının orta hakemi ile VAR hakemi 'yı Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda uygulamaya konulacak VAR sisteminin hakem listesine ekledi. Göçek ile Özkahya, , Bahattin Duran ve Tarık Ongun'la birlikte 5-6-7 Şubat'ta İspanya'da düzenlenecek eğitim seminerine katılacak. Hüseyin Göçek'in Galatasaray- Konya maçının son dakikasında verdiği hatalı penaltıya VAR'ın başındaki Özkahya sessiz kalmıştı.

AYSAL'IN NİYETİ YOK

Eski başkan 'ın camianın önde gelen isimleriyle yemek yemesi kulisleri hareketlendirmişti. Aysal, 'yeniden başkan adayı olacak' iddialarını yalanlayarak, "Yönetici arkadaşlarımla sohbet ettik. Adaylık konusu hiç konuşulmadı. Benim de böyle bir maceraya niyetim yok" dedi.

LEIPZIG MAÇI 10 EURO

RB Leipzig, G.Saray ile 12 Ocak'ta oynayacağı hazırlık maçının biletlerini satışa sundu. Sarı-kırmızılı taraftarlara ayrılan biletler 10 euro'dan satılıyor. Arena'da oynanacak maç TSİ 17.00'de başlayacak.

  1. 22.12.2018
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