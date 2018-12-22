Galatasaray'da Ozan Kabak masaya
Galatasaray, genç stoperi Ozan Kabak’ın sözleşmesini uzatıyor.
18 yaşındaki oyuncu ile devre arasında masaya oturma kararı alan sarı-kırmızılı yönetimin, 4.5 yıllık sözleşme ve zam teklif edeceği bildirildi. Halen yıllık 220 bin TL'ye oynayan Ozan'ın Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen imzayı atması bekleniyor.
GÖÇEK VE ÖZKAHYA'YA UEFA'DAN VAR DAVETİ
UEFA, olaylı Galatasaray-Konyaspor maçının orta hakemi Hüseyin Göçek ile VAR hakemi Halis Özkahya'yı Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda uygulamaya konulacak VAR sisteminin hakem listesine ekledi. Göçek ile Özkahya, Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun'la birlikte 5-6-7 Şubat'ta İspanya'da düzenlenecek eğitim seminerine katılacak. Hüseyin Göçek'in Galatasaray- Konya maçının son dakikasında verdiği hatalı penaltıya VAR'ın başındaki Özkahya sessiz kalmıştı.
AYSAL'IN NİYETİ YOK
Eski başkan Ünal Aysal'ın camianın önde gelen isimleriyle yemek yemesi kulisleri hareketlendirmişti. Aysal, 'yeniden başkan adayı olacak' iddialarını yalanlayarak, "Yönetici arkadaşlarımla sohbet ettik. Adaylık konusu hiç konuşulmadı. Benim de böyle bir maceraya niyetim yok" dedi.
LEIPZIG MAÇI 10 EURO
RB Leipzig, G.Saray ile 12 Ocak'ta oynayacağı hazırlık maçının biletlerini satışa sundu. Sarı-kırmızılı taraftarlara ayrılan biletler 10 euro'dan satılıyor. Red Bull Arena'da oynanacak maç TSİ 17.00'de başlayacak.
- 22.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Galatasaray'da Ozan Kabak masaya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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