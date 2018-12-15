Haydi Mangala

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim son iki basın toplantısında kadroda büyük bir değişimi açık açık vurgularken isimler de netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı kulüpte başkan Mustafa Cengiz kısa süre önce Manchester'a gidip şehrin 'mavi' yakası City yönetimi ile masaya oturmuştu. İkili ilişkilerin güçlendiği bu dönemde Cimbom'un hedefindeki isim de Manchester City'nin stoperi Eliaquim Mangala. Premier Lig ekibinde teknik direktör Pep Guardiola'nın şans vermediği 27 yaşındaki stoper için ilk yoklama yapıldı.



AYRILMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılılar, kontratı 2019'un Haziran ayında bitecek Eliaquim Mangala için Manchester City'den kolaylık bekliyor. İngiliz ekibinde forma giyemeyen başarılı savunmacı da artık ayrılma istediği net şekilde dile getiriyor. Görüşmelerin ardından Mangala'nın transferi netleşecek. Fatih Terim'in Maicon'un yerine listenin üst sıralarına onun adının yazmasının sebebi ise solak olması. İmparator, sol stoperde düşündüğü Mangala'nın transferiyle savunmadan topun daha rahat çıkacağını düşünüyor. Mangala sert savunma tarzıyla da ilgi çekiyor.



TERİM TRANSFER İÇİN NE DEMİŞTİ?

"Biz her şeyin farkındayız ve her şeyi görüyoruz. Ocak ve Temmuz ayında değişim olacak. Taraftar ne dediğimi anlıyor. Kulübümüzün gücü yettiği kadar, ki Ocak ayında yetecek"



ARTILARI

* Top kapmakta usta.

* Topu oyuna iyi sokuyor.

* Şutlara geçit vermiyor.



EKSİLERİ

*Disiplin sorunu var.

* Kolay sarı kart görüyor.

* Pozisyon hatası yapabiliyor.