Galatasaray'dan Hasan Kartal açıklaması
10 Aralık 2018, Pazartesi
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'dan açıklaması

Galatasaray'dan Hasan Kartal açıklaması

Kulübü, ile oynanan müsabaka öncesi başkan 'a plaket verilmesinin ardından yaşanan gelişmeler ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, kulübün her müsabakada gelenek olarak rakiplerine plaket takdim ettiği belirtilirken, "Kulübümüz, Avrupa Kupaları'ndan edindiği bir gelenek ile hem Avrupa kupaları hem ulusal müsabakalarda, maç öncesi tüm rakiplerine, plaket şeklinde 'Maç günü anısı' sunmaktadır. Türk misafirperverliği gereği, stadımızda, her rakibimiz özel Fıratpen Locası'nda ağırlanmakta ve maç öncesi birlikte yenen yemek esnasında, ile yapacakları maça ithafen, maç gününe mahsus söz konusu plaket, hatıra olarak sunulmaktadır" ifadeleri kullanıldı.


"HASAN KARTAL'A YAKIŞTIRAMADIK"


'ın karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamanın camia tarafından tepkiyle karşılandığı kaydedilirken, açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Bu paylaşımın yaşandığı son rakibimiz 'un başkanı Hasan Kartal'ın, maçın ardından ev sahibi Galatasaray'ı hedef alan haksız açıklaması, camiamızda tepkiyle karşılanmıştır. Sporda adil yönetim ve şeffaflık talebimizi, 'Galatasaray'ın işine gelmediği için bağırıyor' düzeyinde yorumlamasını, konuk Başkan Hasan Kartal'a yakıştıramadık. Bu arada, bir kısım fırsat kollayıcının, yönetimimizi hedef alması ise, şaşırtıcı olmamıştır. Bir dostluk, bir anı, bir misafirperverlik geleneğini, 'Saygısız rakibi ödüllendirme' olarak gören zihniyet ve yorumları, Galatasaray camiasının takdirine bırakıyoruz. Galatasaray, her zaman "rakibe saygı, kendine saygı" ilkesiyle, kuruluşundan bu yana genlerinde bulunan dostluk ve misafirperverlik içinde, sahada kıyasıya mücadelesine devam edecektir."

  1. 10.12.2018 19:15
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