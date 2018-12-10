Alex Telles'ten Galatasaray açıklaması
Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles ve Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao basın toplantısı düzenledi.
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