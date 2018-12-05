Elmander Galatasaray için Standard Liegeden Renaud Emondu izledi

Elmander Galatasaray için Standard Liege'den Renaud Emond'u izledi
Devre arasında en az 1 forvet transferi yapmak isteyen Galatasaray, Standard Liège'den Renaud Emond'u takibe aldı.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 12:57:36
Güncelleme: 13:42:46
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Transfer döneminde en az bir forvet takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da hedeflenen isimler yavaş yavaş netleşirken sarı kırmızılı ekibin ilk ciddi hedefinin kim olduğu ortaya çıktı.
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Daha önce Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile oynanan maçta Galatasaraylı yetkililerin izlediği Renaud Emond, bir kez daha sarı-kırmızılı takım tarafından canlı olarak takip edildi.
Galatasaray, Standard Liege'in Club Brugge ile oynadığı karşılaşmada görev yapan Renaud Emond'u tribünden takip etti.
Galatasaray, Emond'u takip etmesi için eski yıldızı Elmander'i görevlendirdi. İsveçli yıldız, Club Brugge'ün sahası olan Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, 65. dakikada oyuna dahil olan Renaud Emond'u izledikten sonra özel bir rapor hazırladı.
Elmander hazırladığı raporu sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'le paylaştıktan sonra transfer konusunda nasıl bir adım atılacağı kararlaştırılacak.