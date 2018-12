Galatasaray savunması dağıldı!

Süper Lig'de geçen sezon evinde önüne geleni deviren ve 17 maçın 16'sını kazanarak şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın yerinde yeller esiyor. Cimbom, bu sezon öne geçtiği maçlarda kapıyı bir türlü kapatamadığı için sürekli puan kaybediyor. Aslan'ın bu kötü alışkanlığı Rize maçında da sürdü. Son sırada bulunan rakibi karşısında 2-0'lık skoru koruyamadı. 3 puan yine kaçtı.



BU SEZON 3. KEZ



Galatasaray'ın öne geçip kazanamadığı maç sayısı 14 hafta sonunda 3'e çıktı. Cimbom ilk olarak Fenerbahçe karşısında 2-0'lık üstünlüğü yakalamasına rağmen ezeli rakibini yenememişti. Maç 2-2 tamamlanmıştı. Aslan, Konyaspor karşısında da benzer hatayı yaptı. İyi oynamadığı mücadelede 1-0 öne geçmesine rağmen 2. golü bir türlü bulamadı. 90'da yediği penaltıyla maç 1-1 bitti.



BİZİM HAKKIMIZDI



Çaykur Rizespor, Türk Telekom Stadı'nda kaçan 3 puana yanıyor. Teknik direktör Okan Buruk "2-0 geriye düşmemize rağmen oyundan hiç kopmadık. 2-2'yi bulduktan sonra galibiyete çok yaklaştık. 3 puan bizim hakkımızdı. Yenemediğimize üzüldük" dedi.



DAVALA VE ŞAHİN KULÜBEDE ÇOK ETKİSİZ



Galatasaray'da Fatih Terim'in kulübede olmaması sarı- kırmızılı takımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hasan Şaş'ın da yokluğunda Cimbom'un kulübesi Ümit Davala ile Levent Şahin ikilisine teslim edilmişti. Ancak bu ikili kenarda çok etkisiz kaldı. Aslan, Fatih Terim'in kulübede olmadığı maçlarda puanları art arda yitirerek şampiyonluk şansını giderek azaltıyor. Taraftarlar da bir an önce Terim'in yeniden kulübeye dönmesini bekliyor.





RODRİGUES GOLLE DÖNDÜ



Fenerbahçe derbisi sonrası kupadaki Keçiören maçıyla sahalara dönen Garry Rodrigues dün de sahne aldı. Yeşil Burun Adalı futbolcu takımının ilk golünü attı. Büyük sevinç yaşadı.





İMPARATOR LOCADA



Aslan'da cezası süren teknik direktör Fatih Terim mücadeleyi locadan takip etti. İmparator yenilen gollerin ardından çok kızdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ona büyük destek verdi.



EREN ATTI SEVİNMEDİ



Aslan'ın son dönemde sıkça eleştirilen forveti Eren Derdiyok dün fileleri sarsmayı başardı. Nagatomo'nun müthiş ortasında golü yaptı. Ancak bu golü sonrası sevinmedi



RİZELİLER İSYAN ETTİ



Çaykur Rizespor 2-2'lik beraberliği sağladı. Kornerden gelen topta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak Muslera'ya faul gerekçesiyle gol iptal edildi. Rize tepki gösterdi.



GOLDE VAR TARTIŞMASI



Galatasaray'ın Garry Rodrigues ile attığı golde ofsayt tartışması yaşandı. Pozisyonun başında Selçuk İnan'a gelen topta ofsayt var mı yok mu diye VAR uygulamasına gidildi. Son dönemde VAR kararlarından canı yanan sarı-kırmızılı taraftarlar hakem Ali Palabıyık'ın VAR'dan golü tekrar incelediği anlarda Türk Telekom Stadı'nı ıslıklarıyla inlettiler.

LOKOMOTİV İDDİALI



Galatasaray'ı evinde mağlup ederek Avrupa Ligi için umutlanan Lokomotiv Moskova iddialı. Rus ekibinin yıldızı Anton Miranchuk "Hedefimiz Avrupa'da devam etmek. G.Saray'ı geçerek grubumuzu 3. sırada bitirmek istiyoruz" dedi.

İYİ BİR İMAJ VERECEĞİZ



Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Porto'da teknik direktör Sergio Conceiçao konuştu. Başarılı çalıştırıcı "Gruptan çıktık ancak Porto'yu temsil etmenin ne demek olduğunu biliyoruz. Salı günü Galatasaray'a karşı bunu göstereceğiz" dedi.