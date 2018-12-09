Çaylar devlerden!
09 Aralık 2018, Pazar
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Çaylar devlerden!

Çaylar devlerden!

7’inci haftada ’yi 3-0 deviren , zirve adaylarından ’a da çelme taktı. Karadeniz ekibi 2-0 geriden gelip 1 puanı kaptı.

'in 15'inci haftasında , şampiyonluk hesapları yapan G.Saray ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Düşme hattından kurtulmak isteyen Karadeniz temsilcisi bu beraberlikle hanesine altın değerinde 1 puan yazdırmayı başardı. Bu sezon aldığı kötü sonuçlar nedeniyle ligin son sırasına kadar düşen yeşil-mavililer, güçlü rakibine karşısında 2-0 mağlup duruma düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüş yaparak skoru 2-2'ye getirdi ve İstanbul'dan 1 puan alarak ayrılmayı başardı. Çaykur Rizespor gelecek hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Bu arada Süper Lig'in geride kalan haftalarında sadece 4 oyuncu hem 'a hem de 'ye gol atarken, bu isimlerin ikisi dün akşam ağları sarsan isimler oldu. Rizespor'dan Samudio ve Aminu, daha önce F.Bahçe'ye de gol atarken; bu ikili dışında 'dan Diagne ve Ankaragücü'nden El Kabir bunu başardı. Öte yandan Çaykur Rizespor'un Süper Lig'de attığı son dört golde Aminu Umar'ın (2 gol ve 2 asist) doğrudan katkısı dikkat çekti.

  1. 9.12.2018
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