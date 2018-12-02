Galatasaray'dan dünya rekoru!

Galatasaray'ın, Beşiktaş derbisi öncesi yaptığı antrenmana taraftarlar akın etti. Kulübün mağazalarından yaptıkları alışverişlerle giriş bileti alan sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nu hınca hınç doldurdu. Galatasaray, 19.05'te sahaya çıktığında ise tribünlerdeki coşku en üst seviyeye taşındı. Yüzlerce meşaleyi aynı anda yakan sarı-kırmızılılar, stadyumda görsel bir şova imza attı. Oyuncular sahada görüş mesafesi düştüğü için kısa bir süre içeri girdi. Daha sonra oyun alanına dönen Galatasaray'da, TFF'den 10 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim'e büyük destek vardı. Futbolcular da tribündeki atmosfere hayran kalırken, derbi öncesinde büyük bir kucaklaşma yaşandı. İdmana 40 bin 541 bin kişinin katıldığını belirten Galatasaray, "Dünyada ücret ödenerek izlenen en yüksek seyirci sayısına ulaşan antrenman" ifadeleriyle Türk Telekom Stadyumu'ndaki skorborddan duyuruyu yaptı.



KENDİNİ AŞTI



Geçtiğimiz sezon Kadıköy'deki F.Bahçe maçı öncesinde idmanı 27 bin 681 kişi takip etmişti. Antrenmanda bu kez 40 bin 541 kişi yerini aldı.



"ÇOCUKLUK AŞKIMSIN"



Çift kale maçla tamamlanan idmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet orta alanda bir araya gelerek taraftarlarla; "Çocukluk aşkımsın" tezahüratını coşkulu bir şekilde söyledi.



'VAR OLSUNLAR'



Mustafa Cengiz, GS TV muhabirinin röportaj isteğini "Bir ceza daha yemeyelim" diyerek önce geri çevirdi. Daha sonra ise "40 bin kişinin ücret ödeyerek bu antrenmana gelmesi sanırım dünya rekoru. Hem yönetim hem takım olarak taraftara layık olmaya çalışıyoruz. Var olsunlar" ifadelerini kullandı.