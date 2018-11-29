Schalke - Lokomotiv arasında ilginç mesajlaşma!
Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Porto ile Schalke gruptan çıkmayı garantiledi. Galatasaray ile Lokomotiv Moskova ise Avrupa Ligi için mücadele edecek. Son maçta karşılaşacak Schalke ile Lokomotiv ekiplerinin sosyal medya hesapları arasındaki diyalog dikkat çekti.
Lokomotiv'in Galatasaray'ı yenmesiyle ise Porto ve Schalke, 5. maçlar öncesinde 2. turu garantiledi.
Lokomotiv Moskova'nın Galatasaray'ı yenmesinin ardından Schalke, Twitter'dan Lokomotiv'i tebrik etti.
Lokomotiv Moskova ise son maçta karşılaşacakları, gruptan çıkmayı garantileyen Schalke'ye "Rica ederiz beyler, o zaman 11 Aralık'ta ne yapmanız gerektiğiniz biliyorsunuz" diye yanıt verdi.
- 29.11.2018
- Güncelleme: 29.11.2018 09:55
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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