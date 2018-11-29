Schalke - Lokomotiv arasında ilginç mesajlaşma!
01 Mart 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Schalke - Lokomotiv arasında ilginç mesajlaşma!

- Lokomotiv arasında ilginç mesajlaşma!

Schalke - Lokomotiv arasında ilginç mesajlaşma!

Temsilcimiz 'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Porto ile gruptan çıkmayı garantiledi. Galatasaray ile ise Avrupa Ligi için mücadele edecek. Son maçta karşılaşacak Schalke ile Lokomotiv ekiplerinin sosyal medya hesapları arasındaki diyalog dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki temsilcimiz , gruptaki 4. maçında deplasmanda 'ya 2-0 yenildi ve 4 puanda kalarak üst tura çıkma şansını kaybetti.

Lokomotiv'in Galatasaray'ı yenmesiyle ise Porto ve , 5. maçlar öncesinde 2. turu garantiledi.

Lokomotiv Moskova'nın Galatasaray'ı yenmesinin ardından Schalke, Twitter'dan Lokomotiv'i tebrik etti.




Lokomotiv Moskova ise son maçta karşılaşacakları, gruptan çıkmayı garantileyen Schalke'ye "Rica ederiz beyler, o zaman 11 Aralık'ta ne yapmanız gerektiğiniz biliyorsunuz" diye yanıt verdi.
  1. 29.11.2018
  2. Güncelleme: 29.11.2018 09:55
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Schalke - Lokomotiv arasında ilginç mesajlaşma! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN