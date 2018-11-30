Serdar Aziz'e 3 maç ceza!
Konyaspor maçında 87. dakikada penaltıya sebebiyet veren sonrasında hakeme top fırlatıp direkt kırmızı kart gören Serdar Aziz'e 3 maç ceza geldi.
CENGİZ'E 45 DAHA
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e GS TV'de sportmenliğe aykırı açıklamada bulunduğu için 45 gün hak mahrumiyeti daha verildi. Cengiz'in cezası toplam 150 güne çıktı. Ayrıca G.Saray'a 160 bin lira da para cezası kesildi.
- 30.11.2018
-
Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
-
Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
-
Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Serdar Aziz'e 3 maç ceza! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.