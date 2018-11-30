Serdar Aziz'e 3 maç ceza!
02 Mart 2019, Cumartesi
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'e 3 maç ceza!

Serdar Aziz'e 3 maç ceza!

maçında 87. dakikada penaltıya sebebiyet veren sonrasında hakeme top fırlatıp direkt kırmızı kart gören 'e 3 maç ceza geldi.

- maçında 87. dakikada penaltıya sebebiyet veren sonrasında hakeme top fırlatıp direkt kırmızı kart gören 'e 3 maç ceza geldi. Tecrübeli stoper ligde ve Çaykur Rize ile kupadaki Keçiörengücü maçlarında olmayacak.

CENGİZ'E 45 DAHA
Galatasaray Başkanı 'e 'de sportmenliğe aykırı açıklamada bulunduğu için 45 gün hak mahrumiyeti daha verildi. Cengiz'in cezası toplam 150 güne çıktı. Ayrıca G.Saray'a 160 bin lira da para cezası kesildi.
  1. 30.11.2018
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