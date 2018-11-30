Karanlıkta parlıyor
02 Mart 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Karanlıkta parlıyor

Karanlıkta parlıyor

Karanlıkta parlıyor

Son iki maçta tel tel dökülen 'da Ozan Kabak'ın performansı bir nebze de olsa sevinç yaratıyor.

maçında sarı-kırmızılılar adına sahanın en iyisi olarak gözüken 18 yaşındaki stoperin girdiği 14 ikili mücadeleden 13'ünü kazanması, 4 kez top kapması ve 4 kez tehlikeli alandan top uzaklaştırması dikkat çekti.
  1. 30.11.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karanlıkta parlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN