Galatasaray, genç yetenek Haland'ı elinden nasıl kaçırdı? Uğur Karakullukçu açıkladı
Uğur Karakullukçu, genç yetenek Erling Braut Haland'ın Galatasaray'ın kapısından nasıl döndüğünü anlattı: "Galatasaray 3 milyon Euro teklif ediyor, Molde de kabul ediyor ancak taksitle ödemek isteyince kulüp bırakmıyor. Leipzig gidip 4 milyon Euro'ya oyuncuyu alıyor"
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