Uğur Karakullukçu, genç yetenek Erling Braut Haland'ın Galatasaray'ın kapısından nasıl döndüğünü anlattı: "Galatasaray 3 milyon Euro teklif ediyor, Molde de kabul ediyor ancak taksitle ödemek isteyince kulüp bırakmıyor. Leipzig gidip 4 milyon Euro'ya oyuncuyu alıyor"