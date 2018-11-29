Galatasaray, genç yetenek Haland'ı elinden nasıl kaçırdı? Uğur Karakullukçu açıkladı
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Galatasaray, genç yetenek Haland'ı elinden nasıl kaçırdı? Uğur Karakullukçu açıkladı

Uğur Karakullukçu, genç yetenek Erling Braut Haland'ın Galatasaray'ın kapısından nasıl döndüğünü anlattı: "Galatasaray 3 milyon Euro teklif ediyor, Molde de kabul ediyor ancak taksitle ödemek isteyince kulüp bırakmıyor. Leipzig gidip 4 milyon Euro'ya oyuncuyu alıyor"

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29 Kasım 2018, Perşembe
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