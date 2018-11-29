Yıldız Tangocu Galatasaray'a! - Fotomaç
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Yıldız Tangocu Galatasaray'a!

Benfica'da kadro dışı kalan yıldız golcü, ocak ayında kulüpten ayrılmayı kafasına koydu. Golcü arayan Galatasaray, Arjantinli yıldızı opsiyonlu kiralamayı planlıyor.
29 Kasım 2018 Perşembe 23:43 Güncelleme: 30.11.2018 07:52
Yıldız Tangocu Galatasaray'a!

Devre arasında forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da, yıldız Tangocu yolda.

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Yıldız Tangocu Galatasaray'a!

Kulübünde mutsuz olan 27 yaşındaki Arjantinli golcü, takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı.

Yıldız Tangocu Galatasaray'a!

Ayrılık talebinin ardından Portekiz ekibinin kadro dışı bıraktığı Ferreyra, ocak ayında transfer olmak üzere kulüp arayışına girdi.

Yıldız Tangocu Galatasaray'a!

Galatasaray'ın listesinde olan Ferreyra'nın sarı-kırmızılı kulübe gelmemesi için hiçbir neden bulunmuyor.

Yıldız Tangocu Galatasaray'a!

1.5 YILLIĞINA GELEBİLİR
Ferreyra bu sezon 7 maça çıkıp, sadece 1 gol atabildi. Portekiz ekibinde süre bulamayan Tangocu yıldızın kulübünden kiralık olarak ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

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