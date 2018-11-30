Ortak bildiri isyanı!
Antalyaspor Başkanı Şafak Öztürk, hazırlanan ortak metinle ilgili bilgilerinin olmadığını ve haddini aşan bir açıklama yapıldığını söyledi.
BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEKLER
Kulüpler Birliği'nin yayınladığı bildirinin tartışmaları devam ederken Anadolu kulüpleri birer birer konudan haberlerinin olmadığını açıklayor. Kulüplerin ayrıca metne imza vermedikleri de ortaya çıktı. TFF ve MHK'nın tehdit edilmesi, Galatasaray'ın saf dışı bırakılmasından rahatsız olan Anadolu takımların ortak bir basın toplantısı düzenleyecekleri belirtildi.
OLAY YARATAN AÇIKLAMADA NE DENİLDİ?
Kulüpler Birliği, '17 kulübün görüşü' denilerek Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya ile ilgili dinlendirilmesi kararının geri alınmasını istedi. Açıklamada "Tek bir kulübün gövde gösterisi anlamına gelecek taraflı bu kararlardan derhal geri adım atılmasını beklediğimizi ve aksi takdirde Türk futbolunun adil yönetilmesi için ortak bir adım atacağımızı belirtiriz" denildi.
ORMAN'A GÖNDERME
Galatasaray'a açıklamayla ilgili bilgilendirme yapılmamasının çok yanlış olduğunu kaydeden Şafak Öztürk, "Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'ın da 'hakemler art niyetli' şeklinde açıklaması oldu. Eğer TFF, Fikret Orman'a ceza verseydi Kulüpler Birliği böyle bir açıklama yapacak mıydı? Yapılan açıklamada Galatasaray ile ilgili bölümlere biz katılmıyoruz. Bu durum beni rahatsız etti" ifadesini kullandı.
İSTİFA ETMELİLER
Kulüpler Birliği adına paylaşılan açıklamaya en sert tepkilerden birisi de Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Burak Elmas'tan geldi. Fikret Orman'a yüklenen Elmas, "Kulüpler Birliği'ni bozmuş çıkar grubuna dönüştürmüştür. Birliği kendi ajandasına çevirmiştir. Galatasaray'ı bilgilendirmeyerek arkadan operasyon yaptılar. Bu bildirinin hükmü sıfırdır. Bu tamamen başka niyetlerle yapılmış. Kulüpler Birliği yönetime acilen istifa etmeli" diye konuştu.
- 30.11.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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