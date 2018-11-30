Galatasaray mazisini arıyor!
02 Mart 2019, Cumartesi
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mazisini arıyor!

Galatasaray mazisini arıyor!

’nin Avrupa arenasındaki en başarılı takımı olan sarı kırmızılılar, oynadığı son 23 müsabakanın 2’sini kazanabildi. Deplasmanda yaptığı son 16 maçta galip gelmeyi başaramadı.

bu sezon da Avrupa'da eski günlerini aratan bir performans ortaya koydu. Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan ve Devler Ligi'ne direkt katılan sarı-kırmızılı ekip, 'ya deplasmanda 2-0 yenilerek üst tura çıkma şansını kaybetti. Ayrıca 'ne kalma şansını da zora soktu. Son hafta lider Porto'yu konuk edecek olan Cimbom, kazanırsa yoluna devam edecek, puan kaybetmesi halinde -Lokomotiv maçının sonucunu beklemek zorunda kalacak.

JUVENTUS'TAN SONRA KAYIP
Bir kez daha Avrupa'dan elenmenin eşiğine gelen Galatasaray, aslında son dönemde istenilen performanstan çok uzakta... Galatasaray, 2013-14'te 'u 1-0 yenerek tur atladığı karşılaşmanın ardından çıktığı 23 maçta sadece 2 kez galip gelirken, 14 kez mağlup oldu, 7 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, bu sürede sadece sahasında ve Lokomotiv Moskova ile oynadığı maçları kazanabildi. Galatasaray, 23 müsabakada 16 kez ağları havalandırırken kalesinde 44 gole engel olamadı.

ARTIK GOL DE ATAMIYOR
Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 16 karşılaşmada ise galibiyet yüzü göremedi. Cimbom, 2012-13'te Schalke 04'ü 'da 3-2 yendiği müsabakadan sonra deplasmanda çıktığı 16 maçın 14'ünü kaybederken 2'sinde berabere kaldı. Ayrıca oynadığı son 4 karşılaşmada skor üretemedi. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendiği müsabakanın ardından oynadığı 4 maçı gol atamadan tamamladı.

KOŞMUYOR!
Şampiyonlar Ligi'nde son 4 maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray koşmayı da unuttu. Geride kalan 4 maç sonrasında 102.6 metre ile 32 Şampiyonalar Ligi takımı arasında en az koşan takımı olan sarı-kırmızılılar 2-0 kaybettiği Lokomotiv Moskova karşısında da 90 dakika boyunca 103.1 km koştu. Rus ekibi ise 107.6 km'lik koşu performansı ile sonuca gitti.

RUSLARI DİRİLTTİ
Galatasaray'a 2 gol atan Lokomotiv Moskova bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir maçta 1'den fazla gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde son 9 maçtır kalesini gole kapatamayan Lokomotif, en son Ekim 2003'te 3-0 kazandığı İnter karşılaşmasında gol yememişti. Şampiyonlar Ligi'nde 14 yıl sonra ilk galibiyetini elde eden Ruslar, Avrupa Ligi için de umutlandı.

MAKAS KAPANIYOR
Galatasaray, son 15 sezonda ve 'den daha fazla Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına karşın iki rakibi daha iyi bir galibiyet yüzdesi tutturmayı başardı.
  1. 30.11.2018
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