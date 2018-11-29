Süper Lig karıştı!

Kulüpler Birliği Vakfı, MHK'nın Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını yöneten Hüseyin Göçek ile VAR olarak görev yapan Halis Özkahya'ya maç vermeme kararına sert tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, Süper Lig'de her dönem bu tür hakem hatalarının olduğu, bundan sonra da olacağı belirtilerek 17 kulübün görüş birliğiyle MHK kararının geri alınmasının beklendiği bildirildi. "BU tasarrufun zamanlaması ve uygulama biçimi dikkate alındığında, masum bir karar olduğuna inanmak ve bunu savunmak, bu şartlarda mümkün değildir" denildi. Galatasaray dışındaki kulüplerin katıldığı açıklama şöyle devam etti: "Galatasaray-Konya maçından sonra istifasını açıklayan TFF Başkan Vekili Ali Dürüst'ün, 48 saat içinde bilinmeyen nedenlerle 'Galatasaray'a daha iyi hizmet edebilmek için' açıklamasıyla bu kararından vazgeçmesi ve daha bu geri dönüşün üzerinden 24 saat bile geçmemişken MHK'nın almış olduğu karar, sadece rastlantı ile izah edilemeyecek bir durum olmakla birlikte, kamuoyunda 'birilerine belirli taahhütler verildiği' algısı yaratmıştır." Bir camianın ayrıcalık talep etmesinin lig için büyük bir tehlike olduğu ifade edilerek şu görüşlere yer verildi: Süper Lig'de ayrıcalık taleplerinde bulunanın da buna müsaade edenin de karşısında durulmalıdır. Hakemlerle ilgili alınan ve tek bir kulübün gövde gösterisi anlamına gelecek taraflı bu kararlardan derhal geri adım atılmasını beklediğimizi ve geri adım atılmadığı takdirde de olağanüstü toplanıp Türk futbolunun adil yönetilmesi için ortak bir adım atacağımızı belirtiriz."



BOYKOT EDECEK Mİ?

Kulüpler Birliği'ne üye 17 kulübün Galatasaray'ı saf dışı bırakarak TFF ve MHK'yı hedef alması sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı. Manifestonun ardından, sarı-kırmızılı yönetim bu duruma karşı sert bir tavır sergileyerek Kulüpler Birliği'nden ayrılık konusunu değerlendirdiği haberleri yayınlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da bu duruma tam destek verdi. Buna karşılık Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Kulüpler Birliği toplantılarına katılmama gibi bir durum söz konusu değil, böyle bir karar almadık" açıklaması yaptı. Bugün yönetimin toplanıp bir karar alması bekleniyor.



G.SARAY TEK SİZ HEPİNİZ!

Galatasaraylılar, Kulüpler Birliği'nin açıkmasının ardından yandaki fotoğrafı paylaşırken, "Değil 17 kulüp, 47 kulüp de birleşse fark etmez. Galatasaray TEK siz HEPİNİZ" mesajlarını paylaştılar. Yönetimden, geri adım atmamalarını istediler.