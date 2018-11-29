Manifesto ortada kaldı

Kulüpler Birliği'nin yayınladığı açıklama futbol gündemine bomba gibi düşerken 17 kulübün ortak bildiriyi nasıl hazırladıkları da merak konusu oldu. Dün yanıt, Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Erol Bedir'den geldi. A Spor'a konuşan Bedir, Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kendisini arayıp görev verilmeme kararı alınan hakemlerle ilgili bir metin hazırladıklarını ifade ettiğini söyledi. Galatasaray'a haber verilmediğini de itiraf eden Erol Bedir, bu durumu doğru bulmadığı da belirterek, "Galatasaray'ın da görüşü sorulmalıydı. Onlar da hakemlerle ilgili adaletsizliklerden rahatsız" diye konuştu.



ORMAN: HABERİM YOK

Kulüpler Birliği'nin açıkladığı bildiri ortada kaldı! Bedir, Fikret Orman'ı işaret ederken Başkan Mustafa Cengiz, Orman'ın bunu kabul etmediğini söyledi: Fikret Orman'ı aradım. Bana haberi olmadığını söyledi. İki vekili aradım, onlar da haberleri olmadığını ve Anadolu takımlarının böyle bir fikri olduğunu söyledi.