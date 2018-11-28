Yuri Semin: Keşke 3. golü atabilseydik
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray’ı 2-0 yenen Rusya ekibi Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü Yuri Semin, "Daha önceki maçlarımızda pozisyon bulmamıza rağmen gol bulamıyorduk. Bu maçta golleri bulabildik." dedi.
Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü Yuri Semin, Galatasaray maçının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Maçın dostane bir atmosferde geçtiğini anlatan Semin, "Grupta bu maça kadar sıfır puanımız vardı ve bunu hak etmemiştik. Bu maçta hücum oynamaya çalıştık. Sonunda da galibiyeti bulduk." diye konuştu.
Oyuncularını Galatasaray maçına motive etmek için fazladan bir emek sarf etmediğini belirten Semin, "Zira Şampiyonlar Ligi'nde oynamak herkese nasip olmaz. Rakibimiz Galatasaray da güçlü bir takım. Keşke 3'üncü golü de atabilseydik." dedi.
Maçta Galatasaray'ın da pozisyonlara girdiğine işaret eden Semin, "Bu pozisyonlarda kaleci Guilherme bize yardımcı oldu. Maç 2-2 de bitebilirdi ancak İstanbul'da oynadığımız ilk maç da 3-3 bitebilirdi." ifadelerini kullandı.
- 29.11.2018 01:05
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Toplam 2
Yorum
akrep sizin işinize gelince nasıl birleşip adalet arıyorsunuz aradığınız yapmaya çalıştığınız adaletsizlik değilmi gs cezalandırılsın demi
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Galatasaray taraftarının takımına güveni tam
Toplam 1
Yorum
HADİ ASLANLAR HAYDİ ASLANLAR.GÜVENİYORUZ SİZE SEZONUN MAÇIDIR BU MAÇ.HERŞEYİNİZİ VERİN. BERABERLİK BİLE KURTARSANIZ YETER
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Kulüpler Birliği'nden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için flaş talep
Toplam 1
Yorum
tuase Hakemler büyük takımları kollasın demiyorum.. Ancak daha dikkatli olmak zorunda.. Kamuoyu baskısı gerçeği var..
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