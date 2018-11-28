Yuri Semin: Keşke 3. golü atabilseydik – Fotomaç – 28 Kasım 2018
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Yuri Semin: Keşke 3. golü atabilseydik

Yuri Semin: Keşke 3. golü atabilseydik

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasında ’ı 2-0 yenen Rusya ekibi 'nın teknik direktörü Yuri Semin, "Daha önceki maçlarımızda pozisyon bulmamıza rağmen gol bulamıyorduk. Bu maçta golleri bulabildik." dedi.

'nın teknik direktörü Yuri Semin, maçının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Maçın dostane bir atmosferde geçtiğini anlatan Semin, "Grupta bu maça kadar sıfır puanımız vardı ve bunu hak etmemiştik. Bu maçta hücum oynamaya çalıştık. Sonunda da galibiyeti bulduk." diye konuştu.

Oyuncularını Galatasaray maçına motive etmek için fazladan bir emek sarf etmediğini belirten Semin, "Zira Şampiyonlar Ligi'nde oynamak herkese nasip olmaz. Rakibimiz Galatasaray da güçlü bir takım. Keşke 3'üncü golü de atabilseydik." dedi.

Maçta Galatasaray'ın da pozisyonlara girdiğine işaret eden Semin, "Bu pozisyonlarda kaleci Guilherme bize yardımcı oldu. Maç 2-2 de bitebilirdi ancak İstanbul'da oynadığımız ilk maç da 3-3 bitebilirdi." ifadelerini kullandı.

  1. 29.11.2018 01:05
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