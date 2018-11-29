Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues kötü döndü

Ligde aldıkları ceza nedeniyle formaya hasret olan Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues, Lokomotiv Moskova deplasmanında sahadaydı. Ancak üç futbolcunun da maç ritminden çok uzak olduğu görüldü. Donk kritik hatalar yaparken, Ndiaye etkisizdi. Rodrigues de tehlikeli olamadı.