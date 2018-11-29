Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues kötü döndü – Fotomaç – 29 Kasım 2018
01 Mart 2019, Cuma
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, Badou Ndiaye ve kötü döndü

Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues kötü döndü

Ligde aldıkları ceza nedeniyle formaya hasret olan , Badou Ndiaye ve , deplasmanında sahadaydı.

Ligde aldıkları ceza nedeniyle formaya hasret olan , Badou Ndiaye ve , deplasmanında sahadaydı. Ancak üç futbolcunun da maç ritminden çok uzak olduğu görüldü. Donk kritik hatalar yaparken, Ndiaye etkisizdi. Rodrigues de tehlikeli olamadı.

  1. 29.11.2018
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