Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues kötü döndü
Ligde aldıkları ceza nedeniyle formaya hasret olan Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues, Lokomotiv Moskova deplasmanında sahadaydı.
Ligde aldıkları ceza nedeniyle formaya hasret olan Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues, Lokomotiv Moskova deplasmanında sahadaydı. Ancak üç futbolcunun da maç ritminden çok uzak olduğu görüldü. Donk kritik hatalar yaparken, Ndiaye etkisizdi. Rodrigues de tehlikeli olamadı.
- 29.11.2018
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
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FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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