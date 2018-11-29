Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman kabusu sürüyor

Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde deplasman maçlarındaki derdi bitmek bilmiyor. Son olarak 2012-13 sezonunda Schalke'yi Almanya'da deviren Aslan o tarihten bu yana çıktığı 13 deplasman maçında 11 yenilgi, 2 beraberlik almıştı. Dün bu kötü istatistiği bozmak için Lokomotiv Moskova karşısına dikilen Galatasaray yine istediğini alamadı. Rus ekibine 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar bir kez daha taraftarın üzdü.



GENÇLER KAZANDI

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray deplasmanda, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 90+4'te Halil İbrahim Kaya'nın gülüyle 1-0 kazandı. 2. sırada yer aldı.