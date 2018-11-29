Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman kabusu sürüyor – Fotomaç – 29 Kasım 2018
01 Mart 2019, Cuma
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'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman kabusu sürüyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman kabusu sürüyor

, Devler Ligi’nde 5 yıldır dış sahada kazanamıyordu. bu sene de galip gelemedi

Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde deplasman maçlarındaki derdi bitmek bilmiyor. Son olarak 2012-13 sezonunda 'yi 'da deviren o tarihten bu yana çıktığı 13 deplasman maçında 11 yenilgi, 2 beraberlik almıştı. Dün bu kötü istatistiği bozmak için karşısına dikilen yine istediğini alamadı. Rus ekibine 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar bir kez daha taraftarın üzdü.

GENÇLER KAZANDI
Gençlik Ligi'nde Galatasaray deplasmanda, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 90+4'te Halil İbrahim Kaya'nın gülüyle 1-0 kazandı. 2. sırada yer aldı.

  1. 29.11.2018
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