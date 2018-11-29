Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman kabusu sürüyor
Galatasaray, Devler Ligi’nde 5 yıldır dış sahada kazanamıyordu. Aslan bu sene de galip gelemedi
Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde deplasman maçlarındaki derdi bitmek bilmiyor. Son olarak 2012-13 sezonunda Schalke'yi Almanya'da deviren Aslan o tarihten bu yana çıktığı 13 deplasman maçında 11 yenilgi, 2 beraberlik almıştı. Dün bu kötü istatistiği bozmak için Lokomotiv Moskova karşısına dikilen Galatasaray yine istediğini alamadı. Rus ekibine 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar bir kez daha taraftarın üzdü.
GENÇLER KAZANDI
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray deplasmanda, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 90+4'te Halil İbrahim Kaya'nın gülüyle 1-0 kazandı. 2. sırada yer aldı.
- 29.11.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman kabusu sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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