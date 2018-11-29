Donk stoperde G.Saray’ı yaktı

Cimbom'da Fatih Terim üçlü sistemini Lokomotiv Moskova deplasmanında da bozmadı. Ryan Donk bu karşılaşmada stoperde yer aldı. İlk golde Muslera'nın kucağına gelecek topa ayak uzatarak meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi. İkinci golde de topu arkasına çok rahat geçirince Ruslar fileleri sarstı.