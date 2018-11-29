Donk stoperde G.Saray’ı yaktı – Fotomaç – 29 Kasım 2018
01 Mart 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Donk stoperde G.Saray’ı yaktı

Donk stoperde G.Saray’ı yaktı

Donk stoperde G.Saray’ı yaktı

Cimbom'da üçlü sistemini deplasmanında da bozmadı.

Cimbom'da üçlü sistemini deplasmanında da bozmadı. bu karşılaşmada stoperde yer aldı. İlk golde Muslera'nın kucağına gelecek topa ayak uzatarak meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi. İkinci golde de topu arkasına çok rahat geçirince Ruslar fileleri sarstı.

  1. 29.11.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Donk stoperde G.Saray’ı yaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN