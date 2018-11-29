Donk stoperde G.Saray’ı yaktı
Cimbom'da Fatih Terim üçlü sistemini Lokomotiv Moskova deplasmanında da bozmadı.
Cimbom'da Fatih Terim üçlü sistemini Lokomotiv Moskova deplasmanında da bozmadı. Ryan Donk bu karşılaşmada stoperde yer aldı. İlk golde Muslera'nın kucağına gelecek topa ayak uzatarak meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi. İkinci golde de topu arkasına çok rahat geçirince Ruslar fileleri sarstı.
- 29.11.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Donk stoperde G.Saray’ı yaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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