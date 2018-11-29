Fatih Terim: "Ocak'ta değişiriz" – Fotomaç – 29 Kasım 2018
01 Mart 2019, Cuma
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: "Ocak'ta değişiriz"

Fatih Terim: "Ocak'ta değişiriz"

İmparator, Lokomotiv yenilgisi sonrası sert değişim sinyali verdi: “Bu formanın bedeli var. Ocak ve Temmuz’u bekleyin”

'da teknik direktör , Lokomotiv yenilgisi sonrası futbolcuları hedef aldı. İmparator, "Galatasaray taraftarına bazı şeyler söylemek istiyorum. Bize hem ocak ayında hem temmuzda müsaade edecekler. Ne demek istediğimi anlıyorlar. Galatasaray'da oynamanın, bu formayı giymenin, Şampiyonlar Ligi'nde bulunmanın çok önemli olduğunu herkes bilmeli. Yenilgiyi kabul etmeyen, isyan eden bir takım kuracağız" dedi.

"ÇABUK KIRILIYORUZ"
Fatih Terim şöyle konuştu "Gole kadar oyuna hakimdik. 0-0'a hayıflanırken devreye 1-0 geride girdik. Yenik duruma düşünce çabuk kırılıyoruz. Eskiden yenik duruma düşünce isyan ederdik. Kulübümüzün gücü yettiği kadar ki ocak ayında yetecek. Ne istersek onu oynayacak duruma geleceğiz. Bitiricilik konusunda eksiğiz. Öncelikle bu konuyu çözmeliyiz. Böyle skorlara hiç alışık değilim. Fernandes şu an gündemimizde değil ama futbolda her şey olur."

  1. 29.11.2018
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