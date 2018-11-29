Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU | ÖZET

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi serüvenini yine erken noktaladı. D Grubu'ndaki 5. maçında Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, son 16'ya kalma şansını yitirdi. Grupta 3'üncü yenilgisini alan Cimbom'un UEFA Avrupa Ligi'ne gidip gitmeyeceği son maçta belli olacak. Grupta 6. karşılaşmalar öncesi Galatasaray 4 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Lokomotiv Moskova ise 3 puanla sonuncu durumda.



AVANTAJ ASLAN'DA

Son maçında İstanbul'da Porto'yu ağırlayacak olan Aslan, kazanırsa yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Berabere kalır veya yenilirse, Schalke 04-Lokomotiv Moskova maçının sonucunu bekleyecek. Galatasaray ikili+genel averajda önde olduğu için Lokomotiv'e beraberlik yetmiyor. Rus ekibinin UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmesi için tek şansı var. Schalke 04'ü yenip, Galatasaray'ın Porto'ya karşı puan kaybetmesi.