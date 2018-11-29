Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU | ÖZET
Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz G.Saray, Moskova’nın dondurucu soğuğunda beklenen futbolunu oynayamadı ve yediği iki kolay gol sonucu grupta ilk ikiye kalma şansını kaybetti 43’te Krychowiak’ın şutunda Donk’a çarpan top ağlarımıza gitti. 54’te ise Ignatev skoru belirledi. Cimbom, son hafta Porto’yu yenerse Schalke-L.Moskova maçı sonucuna bakmadan Avrupa Ligi’ne gidecek.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi serüvenini yine erken noktaladı. D Grubu'ndaki 5. maçında Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, son 16'ya kalma şansını yitirdi. Grupta 3'üncü yenilgisini alan Cimbom'un UEFA Avrupa Ligi'ne gidip gitmeyeceği son maçta belli olacak. Grupta 6. karşılaşmalar öncesi Galatasaray 4 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Lokomotiv Moskova ise 3 puanla sonuncu durumda.
AVANTAJ ASLAN'DA
Son maçında İstanbul'da Porto'yu ağırlayacak olan Aslan, kazanırsa yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Berabere kalır veya yenilirse, Schalke 04-Lokomotiv Moskova maçının sonucunu bekleyecek. Galatasaray ikili+genel averajda önde olduğu için Lokomotiv'e beraberlik yetmiyor. Rus ekibinin UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmesi için tek şansı var. Schalke 04'ü yenip, Galatasaray'ın Porto'ya karşı puan kaybetmesi.
- 29.11.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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