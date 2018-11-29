Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU | ÖZET
01 Mart 2019, Cuma
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2-0 | MAÇ SONUCU | ÖZET

Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU | ÖZET

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz G.Saray, Moskova’nın dondurucu soğuğunda beklenen futbolunu oynayamadı ve yediği iki kolay gol sonucu grupta ilk ikiye kalma şansını kaybetti 43’te Krychowiak’ın şutunda Donk’a çarpan top ağlarımıza gitti. 54’te ise Ignatev skoru belirledi. , son hafta Porto’yu yenerse -L.Moskova maçı sonucuna bakmadan ’ne gidecek.

, Şampiyonlar Ligi serüvenini yine erken noktaladı. D Grubu'ndaki 5. maçında 'ya deplasmanda 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, son 16'ya kalma şansını yitirdi. Grupta 3'üncü yenilgisini alan 'un 'ne gidip gitmeyeceği son maçta belli olacak. Grupta 6. karşılaşmalar öncesi Galatasaray 4 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Lokomotiv Moskova ise 3 puanla sonuncu durumda.

AVANTAJ ASLAN'DA
Son maçında 'da Porto'yu ağırlayacak olan , kazanırsa yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Berabere kalır veya yenilirse, 04-Lokomotiv Moskova maçının sonucunu bekleyecek. Galatasaray ikili+genel averajda önde olduğu için Lokomotiv'e beraberlik yetmiyor. Rus ekibinin UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmesi için tek şansı var. Schalke 04'ü yenip, Galatasaray'ın Porto'ya karşı puan kaybetmesi.

  1. 29.11.2018
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