Mustafa Cengiz: "Anadolu kulüplerine baskı yapılmış"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Lokomotiv Moskova maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 21:57:31
Güncelleme: 22:01:16
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği'nin yayınladığı bildiri hakkında konuştu.
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Mustafa Cengiz, Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı ve yaşanan gelişmelerin kendilerini şaşırttığını söyledi.
İşte Mustafa Cengiz açıklamalarından satır başları;
"Biz de internetten öğrendik. Dedikodu zannettik. Biz ülkemizi de temsil ediyoruz. Bazılarına göre" etmiyoruz. Ülkeyi temsil yolunda böyle bir olay bizi çok şaşırttı. Son aylarda şaşırmıyoruz diyorduk ama şaşırdık. İçeriğiyle hiç uyuşmuyoruz.
Biz Anadolu takımlarının ve tüm takımların hakkını savunuyoruz. Yanlışların yapılmamasını istiyoruz. Biz VAR'a karşı çıktık. Hakemlerin kurallara uygun olmasını istedik. Diğer takımların da lehine. Bizim taleplerimiz net. Yazıyı okuyunca şaşırdım.