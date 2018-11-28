Mustafa Cengiz: Anadolu kulüplerine baskı yapılmış - Galeri - Fotomaç
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Mustafa Cengiz: "Anadolu kulüplerine baskı yapılmış"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Lokomotiv Moskova maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 21:57:31 Güncelleme: 22:01:16
Mustafa Cengiz: Anadolu kulüplerine baskı yapılmış

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği'nin yayınladığı bildiri hakkında konuştu.

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Mustafa Cengiz: Anadolu kulüplerine baskı yapılmış

Mustafa Cengiz, Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı ve yaşanan gelişmelerin kendilerini şaşırttığını söyledi.

Mustafa Cengiz: Anadolu kulüplerine baskı yapılmış

İşte Mustafa Cengiz açıklamalarından satır başları;


Mustafa Cengiz: Anadolu kulüplerine baskı yapılmış

"Biz de internetten öğrendik. Dedikodu zannettik. Biz ülkemizi de temsil ediyoruz. Bazılarına göre" etmiyoruz. Ülkeyi temsil yolunda böyle bir olay bizi çok şaşırttı. Son aylarda şaşırmıyoruz diyorduk ama şaşırdık. İçeriğiyle hiç uyuşmuyoruz.

Mustafa Cengiz: Anadolu kulüplerine baskı yapılmış

Biz Anadolu takımlarının ve tüm takımların hakkını savunuyoruz. Yanlışların yapılmamasını istiyoruz. Biz VAR'a karşı çıktık. Hakemlerin kurallara uygun olmasını istedik. Diğer takımların da lehine. Bizim taleplerimiz net. Yazıyı okuyunca şaşırdım.

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