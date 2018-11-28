"Biz de internetten öğrendik. Dedikodu zannettik. Biz ülkemizi de temsil ediyoruz. Bazılarına göre" etmiyoruz. Ülkeyi temsil yolunda böyle bir olay bizi çok şaşırttı. Son aylarda şaşırmıyoruz diyorduk ama şaşırdık. İçeriğiyle hiç uyuşmuyoruz.