Erman Toroğlu: "Fikret Orman ve Ali Koç olmasaydı bu bildiri yayınlanmazdı"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Takım Oyunu programında Kulüpler Birliği'nin hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya hakkında yaptığı yazılı açıklama ile ilgili "Fikret Orman ve Ali Koç olmasaydı bu bildiri yayınlanmazdı" dedi.