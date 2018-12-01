Erman Toroğlu: "Fikret Orman ve Ali Koç olmasaydı bu bildiri yayınlanmazdı"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Takım Oyunu programında Kulüpler Birliği'nin hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya hakkında yaptığı yazılı açıklama ile ilgili "Fikret Orman ve Ali Koç olmasaydı bu bildiri yayınlanmazdı" dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Lucescu'nun sürprizi Mert Müldür kimdir?
- İlginç isimli futbolcular!
- Ribery BeIN SPORTS yorumcusunu dövdü
- Milliler İsveç karşısında! İşte Lucescu'nun 11'i
- İngiltere 2-1 Hırvatistan (18.11.18)
- İşte milli takımımızın İsveç karşısındaki 11'i!
- Sosyal medya gündemi (16 Kasım 2018)
- Türkiye - Ukrayna maçından kareler!