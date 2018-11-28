Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı devirdi! – Fotomaç – 28 Kasım 2018
28 Kasım 2018, Çarşamba
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, 'yı devirdi!

<a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/lokomotiv-moskova?id=a6f99bb4-baa7-4b66-9f41-3851d8423d9c" class="" rel="tag">Lokomotiv Moskova</a>'yı devirdi!

, D Grubu beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Rus ekibi 'nı 1-0 mağlup etti.

D Grubu beşinci haftasında , Rus temsilcisi 'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleye Ahmet Şen, Emirhan Civelek, Gökay Güney, Ogün Çalışkan, Süleyman Luş, Samed Karnucu, Atalay Babacan, Mustafa Kapı, Metehan Mertöz, Recep Gül ve Ali Yavuz Kol ilk 11'le başladı. Oyuna daha sonra Mutlu Aksu Doğan, Malik Karaahmet ve girdi.

, karşılaşmayı 'nın 90+4. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve puanını 10'a yükselterek averajla ikinci sırada yer aldı.

, gruptaki son karşılaşmasında 11 Aralık Salı günü Porto ile Necmettin Kadıoğlu Stadyumu'nda oynayacak.

  1. 28.11.2018 17:59
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