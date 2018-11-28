UEFA Gençlik Ligi D Grubu beşinci haftasında Galatasaray, Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleye Ahmet Şen, Emirhan Civelek, Gökay Güney, Ogün Çalışkan, Süleyman Luş, Samed Karnucu, Atalay Babacan, Mustafa Kapı, Metehan Mertöz, Recep Gül ve Ali Yavuz Kol ilk 11'le başladı. Oyuna daha sonra Mutlu Aksu Doğan, Malik Karaahmet ve Halil İbrahim Kaya girdi.

Galatasaray, karşılaşmayı Halil İbrahim Kaya'nın 90+4. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve puanını 10'a yükselterek averajla ikinci sırada yer aldı.

Galatasaray U19 Takımı, gruptaki son karşılaşmasında 11 Aralık Salı günü Porto ile Necmettin Kadıoğlu Stadyumu'nda oynayacak.