Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı devirdi!
Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi D Grubu beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Rus ekibi Lokomotiv Moskova U19 Takımı'nı 1-0 mağlup etti.
UEFA Gençlik Ligi D Grubu beşinci haftasında Galatasaray, Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleye Ahmet Şen, Emirhan Civelek, Gökay Güney, Ogün Çalışkan, Süleyman Luş, Samed Karnucu, Atalay Babacan, Mustafa Kapı, Metehan Mertöz, Recep Gül ve Ali Yavuz Kol ilk 11'le başladı. Oyuna daha sonra Mutlu Aksu Doğan, Malik Karaahmet ve Halil İbrahim Kaya girdi.
Galatasaray, karşılaşmayı Halil İbrahim Kaya'nın 90+4. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve puanını 10'a yükselterek averajla ikinci sırada yer aldı.
Galatasaray U19 Takımı, gruptaki son karşılaşmasında 11 Aralık Salı günü Porto ile Necmettin Kadıoğlu Stadyumu'nda oynayacak.
- 28.11.2018 17:59
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: "Bir kulübe ayrıcalık sağlanamaz"
Toplam 2
Yorum
akrep sizin işinize gelince nasıl birleşip adalet arıyorsunuz aradığınız yapmaya çalıştığınız adaletsizlik değilmi gs cezalandırılsın demi
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Galatasaray taraftarının takımına güveni tam
Toplam 1
Yorum
HADİ ASLANLAR HAYDİ ASLANLAR.GÜVENİYORUZ SİZE SEZONUN MAÇIDIR BU MAÇ.HERŞEYİNİZİ VERİN. BERABERLİK BİLE KURTARSANIZ YETER
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Kulüpler Birliği'nden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için flaş talep
Toplam 1
Yorum
tuase Hakemler büyük takımları kollasın demiyorum.. Ancak daha dikkatli olmak zorunda.. Kamuoyu baskısı gerçeği var..
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