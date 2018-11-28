Galatasaray - Atiker Konyaspor maçındaki performansları tartışılan Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya Kulüpler Birliği'nin destek vermesi sonrası A Spor muhabiri Emre Kaplan önemli bir bilgi aktardı. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'ın açıklama metnini 17 kulübe mail yoluyla ilettiğini Kulüpler Birliği üyesi olan Galatasaray'a metnin gönderilmediğini söyledi.