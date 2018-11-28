Emre Kaplan: "Galatasaray'ın 'açıklamadan' haberi yok"
Galatasaray - Atiker Konyaspor maçındaki performansları tartışılan Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya Kulüpler Birliği'nin destek vermesi sonrası A Spor muhabiri Emre Kaplan önemli bir bilgi aktardı. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'ın açıklama metnini 17 kulübe mail yoluyla ilettiğini Kulüpler Birliği üyesi olan Galatasaray'a metnin gönderilmediğini söyledi.
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