Yarın Porto'luyuz!
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    27 Kasım 2018, Salı
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    Yarın Porto'luyuz!

    Yarın Porto'luyuz!

    Şansımızın sürmesi 'nin Porto deplasmanında kaybetmesine bağlı.

    Şampıyonlar Ligi'nde D Grubu'nda yer alan temsilcimiz , yarın 'nın konuğu olacak.

    Gruptakı tek galibiyeti Türk Telekom Stadyumu'nda Rus ekibine karşı alan sarı-kırmızlı takım, puansız rakibini bir kez daha mağlup ederek, bir üst tur için iddiasını devam ettirmek istiyor. Grubun diğer karşılaşmasında ise lider Porto sahasında 04'ü konuk edecek.

    Portekız temsilcisi, sahadan puan veya puanlarla ayrılması halinde da ikinci tur şansını son haftada evinde oynayacağı Porto karşılaşmasına taşıyacak.

    Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda son hafta Galatasaray, Porto'yu ağırlayacak. ise evinde Lokomotiv ile karşı karşıya gelecek. Maçlar 11 Aralık'ta oynanacak.

    ASLAN PAYI GALATASARAY'IN

    'de geçen sezon yayın gelirlerinin şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar 170 milyon TL ile bu alanda zirvede yer aldı. 160 milyon TL kasasına koydu. Ezeli rakiplerden ise 138 milyon TL kazandı.

    1. 27.11.2018
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