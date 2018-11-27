Yarın Porto'luyuz!
Şansımızın sürmesi Schalke'nin Porto deplasmanında kaybetmesine bağlı.
Şampıyonlar Ligi'nde D Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, yarın Lokomotiv Moskova'nın konuğu olacak.
Gruptakı tek galibiyeti Türk Telekom Stadyumu'nda Rus ekibine karşı alan sarı-kırmızlı takım, puansız rakibini bir kez daha mağlup ederek, bir üst tur için iddiasını devam ettirmek istiyor. Grubun diğer karşılaşmasında ise lider Porto sahasında Schalke 04'ü konuk edecek.
Portekız temsilcisi, sahadan puan veya puanlarla ayrılması halinde Galatasaray da ikinci tur şansını son haftada evinde oynayacağı Porto karşılaşmasına taşıyacak.
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda son hafta Galatasaray, Porto'yu ağırlayacak. Schalke ise evinde Lokomotiv ile karşı karşıya gelecek. Maçlar 11 Aralık'ta oynanacak.
ASLAN PAYI GALATASARAY'IN
Süper Lig'de geçen sezon yayın gelirlerinin şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar 170 milyon TL ile bu alanda zirvede yer aldı. Fenerbahçe 160 milyon TL kasasına koydu. Ezeli rakiplerden Beşiktaş ise 138 milyon TL kazandı.
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Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
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Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
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