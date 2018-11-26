Potada derbi Galatasaray'ın!
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Potada derbi 'ın!

    Potada derbi <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın!

    maç boyu geride olduğu karşılaşmanın son periyodunda rakibini sürklase etti. ve 19’ar sayı ile yıldızlaştı

    , Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 74-72 mağlup etti. Cimbom'da ve 19'ar sayı atarak şov yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetine ulaştı. Maç boyu önde olan ve son periyotta kaybeden Kartal ise ligdeki dördüncü yenilgisini aldı. Diğer sonuç: Anadolu Efes-Gaziantep: 88-81.

    1. 26.11.2018
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