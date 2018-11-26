Galatasaray, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 74-72 mağlup etti. Cimbom'da Harrison ve Hayes 19'ar sayı atarak şov yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetine ulaştı. Maç boyu önde olan ve son periyotta kaybeden Kartal ise ligdeki dördüncü yenilgisini aldı. Diğer sonuç: Anadolu Efes-Gaziantep: 88-81.