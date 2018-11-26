Potada derbi Galatasaray'ın!
Galatasaray maç boyu geride olduğu karşılaşmanın son periyodunda rakibini sürklase etti. Hayes ve Harrison 19’ar sayı ile yıldızlaştı
Galatasaray, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 74-72 mağlup etti. Cimbom'da Harrison ve Hayes 19'ar sayı atarak şov yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetine ulaştı. Maç boyu önde olan ve son periyotta kaybeden Kartal ise ligdeki dördüncü yenilgisini aldı. Diğer sonuç: Anadolu Efes-Gaziantep: 88-81.
- 26.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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