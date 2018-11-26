Muslera'dan büyük jest!
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Muslera'dan büyük jest!

    Muslera'dan büyük jest!

    'ın dünkü idmanına, Uluslararası Vakfı temsilcileri ile beraber Mehmet Akif Doğan isimli minik taraftar da konuk oldu.

    Tedavisi için 'tan 'a gelen altı yaşındaki Mehmet Akif, hayranı olduğu ile tanıştı. Uruguaylı yıldız, birlikte futbol oynadığı minik taraftara imzalı bir formasıyla beraber antrenman ekipmanlarını hediye etti.
    1. 26.11.2018
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