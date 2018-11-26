Divock Origi için Liverpool'la görüşen Galatasaray'a, Dominic Solanke teklifi gelmişti. Dün de The Sun gazetesi 21 yaşındaki İngiliz golcü için Galatasaray'ın Rangers'a rakip olduğunu iddia etti. Solanke için ayrıca Newcastle'ın da istekli takımlar arasında olduğu belirtildi.