Galatasaray'ın rakibi Rangers
Galatasaray'da Badji’nin ismi ön plana çıkarken diğer adaylarla ilgili de gelişmeler sürüyor.
Divock Origi için Liverpool'la görüşen Galatasaray'a, Dominic Solanke teklifi gelmişti. Dün de The Sun gazetesi 21 yaşındaki İngiliz golcü için Galatasaray'ın Rangers'a rakip olduğunu iddia etti. Solanke için ayrıca Newcastle'ın da istekli takımlar arasında olduğu belirtildi.
- 26.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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