Galatasaray'ın rakibi Rangers
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    'ın rakibi Rangers

    Galatasaray'ın rakibi Rangers

    'da Badji’nin ismi ön plana çıkarken diğer adaylarla ilgili de gelişmeler sürüyor.

    Divock Origi için 'la görüşen 'a, Dominic Solanke teklifi gelmişti. Dün de gazetesi 21 yaşındaki İngiliz golcü için Galatasaray'ın Rangers'a rakip olduğunu iddia etti. Solanke için ayrıca Newcastle'ın da istekli takımlar arasında olduğu belirtildi.

    1. 26.11.2018
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