Ali Dürüstten istifa sonrası ilk açıklama!

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ali Dürüst, TFF'deki görevlerinden istifa etti. Dürüst istifa sonrası ilk kez konuştu. İşte o açıklama...
24 Kasım 2018 Cumartesi, 14:46:38
Güncelleme: 13:38:17
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TFF'den istifa etmesiyle bir anda gündem olan Ali Dürüst açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sözlerinin hedefindeki Ali Dürüst sitem etti.
Cumartesi günü TFF'deki başkan vekilliği başta olmak üzere tüm görevlerinden istifa eden Ali Dürüst, kendisi hakkında acımasız ithamlarda bulunulduğunu belirtti.
Sabah'ta yer alan habere göre, Mustafa Cengiz'in olaylı Konyaspor maçından sonraki açıklamalarında hedefte olan isim Ali Dürüst'tü.
Hüseyin Göçek'in verdiği tartışmalı penaltı kararına büyük tepki gösteren Galatasaray camiasında Mustafa Cengiz, mücadelenin ardından ''Bütün camiamıza sahte dostlardan korunun diyorum'' şeklinde konuşmuştu.