Ali Dürüstten istifa sonrası ilk açıklama! - Galeri - Fotomaç
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    Ali Dürüst'ten istifa sonrası ilk açıklama!

    Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ali Dürüst, TFF'deki görevlerinden istifa etti. Dürüst istifa sonrası ilk kez konuştu. İşte o açıklama...
    24 Kasım 2018 Cumartesi, 14:46:38 Güncelleme: 13:38:17
    Ali Dürüstten istifa sonrası ilk açıklama!

    TFF'den istifa etmesiyle bir anda gündem olan Ali Dürüst açıklamalarda bulundu.

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    Ali Dürüstten istifa sonrası ilk açıklama!

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sözlerinin hedefindeki Ali Dürüst sitem etti.

    Ali Dürüstten istifa sonrası ilk açıklama!

    Cumartesi günü TFF'deki başkan vekilliği başta olmak üzere tüm görevlerinden istifa eden Ali Dürüst, kendisi hakkında acımasız ithamlarda bulunulduğunu belirtti.

    Ali Dürüstten istifa sonrası ilk açıklama!

    Sabah'ta yer alan habere göre, Mustafa Cengiz'in olaylı Konyaspor maçından sonraki açıklamalarında hedefte olan isim Ali Dürüst'tü.

    Ali Dürüstten istifa sonrası ilk açıklama!

    Hüseyin Göçek'in verdiği tartışmalı penaltı kararına büyük tepki gösteren Galatasaray camiasında Mustafa Cengiz, mücadelenin ardından ''Bütün camiamıza sahte dostlardan korunun diyorum'' şeklinde konuşmuştu.

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