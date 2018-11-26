Galatasaray'ın aklı Konyaspor maçında!
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    'ın aklı maçında!

    Galatasaray'ın aklı Konyaspor maçında!

    Konya karşısında tartışmalı bir penaltı atışı ile puan kaybeden , karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

    Sarı-kırmızılı ekipte morallerin bozuk olduğu gözlenirken teknik direktör Terim'in, oyuncuları zorlu karşılaşmaya konsantre olmalarını sağlamak için büyük çaba harcadığı belirtildi.

    1. 26.11.2018
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