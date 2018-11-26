Galatasaray taraftarı ile buluşuyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    taraftarı ile buluşuyor

    Galatasaray taraftarı ile buluşuyor

    'ın taraftar grubu ultrAslan, ’le bir görüşme yaptı.

    Pazar günü oynanacak derbisinden önce bir idmanın taraftara açılmasını istedi. bu fikre olumlu yaklaşırken Cuma günü yapılacak idmanın Stadı'na alınacağı ve taraftarlara açık olacağı öğrenildi. Geçen sezon derbisi öncesi statta yapılan idmana 27 bin kişi gelmişti. Sarı-kırmızılılar bu kez yeni bir rekora imza atmayı ve hakemlere karşı ortak bir tavır sergilemeyi hedefliyor.

    1. 26.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray taraftarı ile buluşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN