Galatasaray taraftarı ile buluşuyor

Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinden önce bir idmanın taraftara açılmasını istedi. Fatih Terim bu fikre olumlu yaklaşırken Cuma günü yapılacak idmanın Türk Telekom Stadı'na alınacağı ve taraftarlara açık olacağı öğrenildi. Geçen sezon Fenerbahçe derbisi öncesi statta yapılan idmana 27 bin kişi gelmişti. Sarı-kırmızılılar bu kez yeni bir rekora imza atmayı ve hakemlere karşı ortak bir tavır sergilemeyi hedefliyor.