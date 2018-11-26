Galatasaray taraftarı ile buluşuyor
Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, Fatih Terim’le bir görüşme yaptı.
Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinden önce bir idmanın taraftara açılmasını istedi. Fatih Terim bu fikre olumlu yaklaşırken Cuma günü yapılacak idmanın Türk Telekom Stadı'na alınacağı ve taraftarlara açık olacağı öğrenildi. Geçen sezon Fenerbahçe derbisi öncesi statta yapılan idmana 27 bin kişi gelmişti. Sarı-kırmızılılar bu kez yeni bir rekora imza atmayı ve hakemlere karşı ortak bir tavır sergilemeyi hedefliyor.
- 26.11.2018
-
Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
-
Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
-
Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
Galatasaray taraftarı ile buluşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.