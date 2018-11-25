Galatasaray Beşiktaş'a acımadı!
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    'a acımadı!

    Galatasaray Beşiktaş'a acımadı!

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasındaki derbi maçta , deplasmanda Sompo Japan'ı 74-72 mağlup etti.

    SALON: BJK Akatlar
    HAKEMLER: , Alper Özgök, Özge Şentürk
    SOMPO JAPAN: Rich 6, , Erkan Veyseloğlu, Alexander 11, Buva 13, Burak Can Yıldızlı, Can Maxim Mutaf 14, Ömer Utku Al 4, Samet Geyik, Gibson 7, Benzing 17
    : Klobucar 7, Göksenin Köksal 8, Hayes 19, Harrison 19, Ege Arar 2, , Caner Erdeniz, Erol Can Çinko 11, Can Korkmaz 2, Hasan Emir Gökalp, Webster 2, Auguste 4
    1. PERİYOT: 23-18
    DEVRE: 37-32
    3. PERİYOT: 51-50

    Sarı-kırmızılılar, ligdeki 3. galibiyetini alırken, siyah-beyazlılar ise sahadan 4. kez yenik ayrıldı. Öte yandan Galatasaray'da Hayes ve Harrison 19'ar sayıyla oynarken, Beşiktaş Sompo Japan'da Benzing 17 sayı kaydetti.

    1. 25.11.2018 18:00
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