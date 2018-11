SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Özge Şentürk

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Rich 6, Kenan Sipahi, Erkan Veyseloğlu, Alexander 11, Buva 13, Burak Can Yıldızlı, Can Maxim Mutaf 14, Ömer Utku Al 4, Samet Geyik, Gibson 7, Benzing 17

GALATASARAY: Klobucar 7, Göksenin Köksal 8, Hayes 19, Harrison 19, Ege Arar 2, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Erol Can Çinko 11, Can Korkmaz 2, Hasan Emir Gökalp, Webster 2, Auguste 4

1. PERİYOT: 23-18

DEVRE: 37-32

3. PERİYOT: 51-50

Sarı-kırmızılılar, ligdeki 3. galibiyetini alırken, siyah-beyazlılar ise sahadan 4. kez yenik ayrıldı. Öte yandan Galatasaray'da Hayes ve Harrison 19'ar sayıyla oynarken, Beşiktaş Sompo Japan'da Benzing 17 sayı kaydetti.