Galatasaray Beşiktaş'a acımadı!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasındaki derbi maçta Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 74-72 mağlup etti.
SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Özge Şentürk
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Rich 6, Kenan Sipahi, Erkan Veyseloğlu, Alexander 11, Buva 13, Burak Can Yıldızlı, Can Maxim Mutaf 14, Ömer Utku Al 4, Samet Geyik, Gibson 7, Benzing 17
GALATASARAY: Klobucar 7, Göksenin Köksal 8, Hayes 19, Harrison 19, Ege Arar 2, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Erol Can Çinko 11, Can Korkmaz 2, Hasan Emir Gökalp, Webster 2, Auguste 4
1. PERİYOT: 23-18
DEVRE: 37-32
3. PERİYOT: 51-50
Sarı-kırmızılılar, ligdeki 3. galibiyetini alırken, siyah-beyazlılar ise sahadan 4. kez yenik ayrıldı. Öte yandan Galatasaray'da Hayes ve Harrison 19'ar sayıyla oynarken, Beşiktaş Sompo Japan'da Benzing 17 sayı kaydetti.
- 25.11.2018 18:00
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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