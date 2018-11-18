9 puan çok kritik – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    9 puan çok kritik

    9 puan çok kritik

    Milli ara dönüşü arka arkaya çok kritik maçlara çıkacak G.Saray’da Fatih hoca işi sıkı tutuyor.

    Sırasıyla Konyaspor, L. ve ile karşılaşacak sarı-kırmızılılarda hedef 9 puan kazanmak. Aslan, galibiyetiyle moral yükseltmeyi, Moskova'yı devirip Devler Ligi'nde üst tur iddiasını sürdürmeyi ve Beşiktaş'ı yenerek rakibini yarış dışı bırakmayı hedefliyor.
    1. 18.11.2018
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