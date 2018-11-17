Galatasaray'da şok gelişme! Sakatlanan Sinan Gümüş ilk yarıyı kapattı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'da şoku!

    Galatasaray'da Sinan Gümüş şoku!

    'da antrenmanda sakatlanan 'ün durumu belli oldu. Gümüş'ün sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edildi. Genç oyuncunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

    'in 13. haftasında 23 Kasım Cuma günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, salondaki kuvvet çalışmasının ardından sahada tempolu koşular yaptığı bildirildi.

    Sarı-kırmızılıların dün 21 yaş altı takımı ile oynadığı antrenman maçında sakatlık geçiren ''ün yapılan kontrollerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edildiği, oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi. Genç oyuncunun 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

    Fas Milli Takımı'nın Kamerun ile oynadığı maçın 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve affı istenen Younes Belhanda'nın son durumunun ise 'a döndükten sonra yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı aktarıldı.

    Teknik heyet tarafından izin verilen Maicon Roque ve 'un antrenmanda yer almadığı duyuruldu.

    Sarı-kırmızılı takım, bir günlük izinin ardından hazırlıklarına 19 Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 17.11.2018 20:36
    2. Güncelleme: 17.11.2018 21:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'da Sinan Gümüş şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN