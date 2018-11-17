A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü ve son maçında İsveç'i konuk ediyor Maç öncesi A Milli Takım'da şok bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberine göre A Milli Takım kadrosunda yer alan Serdar Aziz, İsveç maçı öncesi ısınma hareketleri yaparken sakatlandı. Milli yıldızın yerine ilk 11'de Kaan Ayhan yer aldı.

Son haftalarda sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da şimdi de Serdar Aziz eklendi.