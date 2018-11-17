A Milli Takım'da Serdar Aziz sakatlandı
A Milli Takım'ımızda İsveç maçı öncesinde ısınma esnasında sakatlanan Serdar Aziz’in yerine Kaan Ayhan, 11'de sahaya çıktı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü ve son maçında İsveç'i konuk ediyor Maç öncesi A Milli Takım'da şok bir gelişme yaşandı.
Son dakika haberine göre A Milli Takım kadrosunda yer alan Serdar Aziz, İsveç maçı öncesi ısınma hareketleri yaparken sakatlandı. Milli yıldızın yerine ilk 11'de Kaan Ayhan yer aldı.
Son haftalarda sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da şimdi de Serdar Aziz eklendi.
- 17.11.2018 20:10
- Güncelleme: 17.11.2018 20:53
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