İsveç maçı öncesi A Milli Takım'da Serdar Aziz sakatlandı
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    A Milli Takım'da sakatlandı

    A Milli Takım'da Serdar Aziz sakatlandı

    A Milli Takım'ımızda İsveç maçı öncesinde ısınma esnasında sakatlanan ’in yerine Kaan Ayhan, 11'de sahaya çıktı.

    A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü ve son maçında İsveç'i konuk ediyor Maç öncesi A Milli Takım'da şok bir gelişme yaşandı.

    Son dakika haberine göre A Milli Takım kadrosunda yer alan , İsveç maçı öncesi ısınma hareketleri yaparken sakatlandı. Milli yıldızın yerine ilk 11'de Kaan Ayhan yer aldı.

    Son haftalarda sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da şimdi de Serdar Aziz eklendi.

    1. 17.11.2018 20:10
    2. Güncelleme: 17.11.2018 20:53
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